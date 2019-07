CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ecco il piano-Higuain, su Zaniolo… (Ultime notizie)

Il calciomercato della Roma si accende dopo le parole del nuovo direttore sportivo Gianluca Petrachi, in occasione della sua conferenza di presentazione a Trigoria. Petrachi ha infatti avuto parole di grande elogio per Gonzalo Higuain, già accostato in questi giorni al giallorosso ma solo nel campo delle ipotesi. Stavolta è stato il dirigente chiamato a impostare il mercato della Roma a parlare del Pipita, affermando senza mezzi termini di vedere Roma come la piazza ideale per un rilancio dopo le ultime stagioni sfortunate, in particolare dopo quella appena trascorsa tra Milan e Chelsea. Il problema Higuain è relativo anche all’ingaggio, e le parole di sfida di Petrachi sembrano proprio un invito al Pipita a mettere da parte le questioni economiche per rilanciarsi come centravanti e top player. L’argentino è tornato alla Juventus e i bianconeri lo sacrificherebbero volentieri per investire su una giovane e ambita pedina della Roma, Nicolò Zaniolo. Un mosaico che potrebbe presto prendere forma in maniera chiara.

CALCIOMERCATO ROMA, VERETOUT PER IL CENTROCAMPO

Nella conferenza stampa a Trigoria Petrachi è stato anche perentorio sul fronte Nicolò Barella: nonostante la Roma avesse trovato l’accordo per portarlo in giallorosso con il presidente del Cagliari, Giulini, ha prevalso la volontà del giocatore di abbracciare la sfida della nuova Inter di Antonio Conte. “Barella è un capitolo chiuso”, ha affermato Petrachi sottolineando di volere in giallorosso solo giocatori fortemente motivati nel vestire la maglia. Potrebbe dunque tornare attuale per il centrocampo la pista che porta a Veretout della Fiorentina: profilo molto stimato da Petrachi per il quale però la viola non scenderebbe dai 20 milioni di euro di richiesta per il cartellino. Sfumata la pista Barella, che alla Roma sarebbe costato quasi il doppio solo di parte cash, senza considerare l’offerta del cartellino di Defrel, il francese potrebbe però fare al caso del nuovo tecnico Fonseca, considerando che la Fiorentina potrebbe puntare su Biglia del Milan per rifondare il proprio centrocampo.

