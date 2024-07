Calciomercato Roma News/ El Shaarawy la chiave per Chiesa o Soulé, spunta l’idea Rios (13 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: EL SHAARAWY PER CHIESA?

Ormai ai titoli di coda l’avventura di Houssem Aouar alla Roma, che ha raggiunto l’accordo per la cessione del centrocampista algerino, l’operazione di calciomercato sta per sbloccarsi: il trasferimento sarà a titolo definitivo per 12 milioni di euro più bonus, stando a quanto riportato dall’esperto Gianluca Di Marzio su X, ex Twitter. C’è poi l’intrigo Federico Chiesa con la Juventus, che avrebbe messo gli occhi su Stephan El Shaarawy: l’idea della Juventus è di puntare sull’esterno giallorosso per rinforzare le sue fasce.

Quindi la Roma potrebbe decidere di inserire il cartellino di El Shaarawy nella trattativa di calciomercato per Chiesa o Soulé, altro giocatore bianconero che piace al club capitolino. Per quanto riguarda Chiesa, questi ha chiesto tempo per decidere, mentre per quanto riguarda Soulé, non c’è ancora un’offerta ufficiale. Secondo l’esperto di calciomercato Pedullà, i bianconeri chiedono 35-40 milioni e per ora è arrivata solo l’offerta del Leicester che, a detta del giornalista argentino César Luis Merlo, avrebbe messo sul piatto 25 milioni di euro.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SORPASSO PER EN-NESYRI, IDEA RIOS

Per quanto riguarda gli altri possibili movimenti in entrata di calciomercato, la Roma sarebbe in vantaggio sulla concorrenza per Youssef En-Nesyri. Lo riporta il portale francese Footmercato, secondo cui l’attaccante del Siviglia piace anche Fenerbahce e Al-Qadsiah, ma il club giallorosso si sarebbe attivato, infatti l’allenatore Daniele De Rossi avrebbe già parlato con il calciatore, mentre lunedì sarebbe in programma un incontro di calciomercato tra la dirigenza della Roma e l’entourage di En-Nesyri nel tentativo di sbloccare l’affare.

Nel frattempo, si valuta un altro giocatore: piace Richard Ríos, che il Palmeiras sarebbe disposto a cedere ma, stando a quanto riportato da Antena 2, ci sono altri due club sulle tracce del centrocampista 24enne, cioè Milan e Fiorentina. C’è anche il rebus Dybala: la trattativa per il rinnovo di contratto, secondo il Corriere, potrebbe sbloccarsi dopo il matrimonio con Oriana Sabatini in Argentina. Attenzione però alla clausola di 12-13 milioni, valida solo per l’estero: Manchester United e Atletico Madrid avevano palesato un interesse per l’argentino, senza però tentare l’assalto, mentre l’Arabia Saudita è una pista che non intriga l’argentino.











