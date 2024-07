Calciomercato Roma News. En-Nesyri, si inserisce il Bologna. Kumbulla verso il Parma (14 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, EN-NESYRI PIACE ANCHE AL BOLOGNA

Il calciomercato Roma è alla ricerca di un centravanti per la prossima stagione. Romelu Lukaku e Sardar Azmoun hanno interrotto la propria esperienza in giallorosso con il termine del prestito mentre Tammy Abraham sembra avvicinarsi al Milan, magari con qualche contropartita in favore dei giallorossi (Okafor o Saelemaekers).

Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Youssef En-Nesyri, bomber marocchino del Siviglia, accostato ai giallorossi già da diverse sessioni di mercato. Quest’anno sembrava poter essere la volta buona, ma il Bologna si sarebbe inserito nelle ultime ore. Di Vaio e Sartori sono alla ricerca del sostituto adatto a Joshua Zirkzee, promesso sposo del Manchester United, e En-Nesyri ha sia i numeri che l’esperienza che serve ai felsinei.

Secondo Sky Sport, alla lunga lista delle pretendenti per Domenico Berardi si aggiunge anche la squadra giallorossa. Naturalmente bisognerà vedere come si evolveranno le strade che portano a Torino tra Federico Chiesa e Matias Soulé: l’italiano sembra più orientato verso la Premier League mentre l’argentino sarebbe entusiasta di vestire la maglia della Roma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DOPPIA USCITA: OLIVERAS E KUMBULLA

Il calciomercato Roma lavora anche alle cessioni. Houssem Aouar non dovrebbe essere l’unico giocatore a venir ceduto all’Al Ittihad, in Arabia Saudita. Infatti, il club giallonero avrebbe messo nel mirino Jan Oliveras, classe 2004 che non sembra nel progetto di De Rossi e potrebbe scegliere un futuro in Arabia.

Marash Kumbulla, dopo il prestito poco fortunato al Sassuolo, potrebbe rimanere in Emilia-Romagna per tornare ai livelli di Verona. Secondo La Gazzetta dello Sport e Il Messaggero, il Parma di Fabio Pecchia avrebbe messo nel taccuino del calciomercato il nome del difensore della Roma per la prossima stagione.











