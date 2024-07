Calciomercato Juventus News/ Berardi e Galeno le alternative a Sancho e Adeyemi. Huijsen via (14 luglio 2024)

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, ADEYEMI E SANCHO IN POLE POSITION

Il calciomercato Juventus è ora più che mai nel vivo. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla trequarti bianconera. Se Matias Soulé sembra sempre più lontano da Torino, nelle ultime ore più verso Roma che Leicester, ci sono ben quattro nomi per l’attacco bianconero.

I primi due sono Karim Adeyemi e Jadon Sancho, entrambi che hanno accettato il trasferimento alla Juventus. Il primo potrebbe lasciare Dortmund per una valutazione tra i 30 e i 40 milioni mentre per l’inglese si parlava di un prestito oneroso, anche se il Manchester United preferirebbe cederlo a titolo definitivo.

Per la Juventus sistono poi due alternative di calciomercato alla coppia precedenti, uno in terra italiana l’altro straniero. Dal Sassuolo potrebbe arrivare Domenico Berardi dopo anni di accostamenti mai concretizzati. Mai come adesso, dato che i neroverdi militano in Serie B, il calciatore sarebbe disponibile a lasciare Reggio Emilia. Su di lui c’è la concorrenza di Fiorentina e Napoli.

La pista di calciomercato della Juventus più esotica è rappresentata da Wenderson Galeno. Il classe 1997 è in forza al Porto e rappresenterebbe una valida alternativa data la sua grande esperienza in Europa maturata col club biancoblu. Il costo è simile a quello di Adeyemi dato che anche in questo si parla di una trentina di milioni.

CALCIOMERCATO JUVENTUS NEWS, HUIJSEN CEDUTO AL PSG?

Alcuni aggiornamenti del calciomercato Juventus vedono Federico Chiesa lontanissimo dai bianconeri. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore si presenterà in ritiro con la Juve in Germania, ma il suo futuro è segnato dato che non fa parte del progetto di Thiago Motta.

Discorsi simili per Huijsen e Rugani. Secondo Tuttomercatoweb, il giovane olandese piace moltissimo al PSG e non ha da escludere una sua partenza proprio in direzione Parigi. Anche Alfredo Pedullà ha confermato la sua partenza sicura. Per Rugani ci sono due piste diverse tra loro: da una parte la storia e la tradizione europea dell’Ajax, dall’altra i soldi e il cambio di vita in Arabia Saudita.

Chi invece potrebbe far ritorno in Brasile è Alex Sandro. Lo straniero con più presenze nella storia della Juventus ha lasciato il club dopo la scadenza del contratto e ora è libero di firmare per chi vuole. Secondo A Bola il ritorno in patria è molto probabile, ma senza escludere il Porto, club dove ha militato prima di approdare a Torino.











