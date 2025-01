CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LE FEE PASSA AL SUNDERLAND: OBIETTIVO REITZ!

Il calciomercato Roma è in fermento fra cessioni e possibili nuovi innesti nel corso di questo gennaio. La sessione di trattative è iniziata ufficialmente da qualche giorno ed i dirigenti del club giallorosso stanno lavorando per garantire a mister Claudio Ranieri un organico all’altezza delle aspettative da qui al termine della difficile stagione in corso. Chi non rientra più nei progetti della società capitolina è Enzo Le Fée, arrivato soltanto in estate dai francesi del Rennes ed ora prossimo al tesseramento con il Sunderland. La formula del trasferimento è quella del prestito gratuito con obbligo di riscatto condizionato fissato a 24 milioni di euro.

Nella giornata di ieri il ventiquattrenne si è recato in Inghilterra grazie ad un volo privato insieme con la sua famiglia per effettuare le visite mediche di rito ed è stato avvistato mentre entrava nella sede del club per firmare con i biancorossi, i quali devono però ancora darne l’annuncio ufficiale dell’acquisto. Il centrocampista ha racimolato 10 presenze tra campionato, Coppa Italia ed Europa League per un totale di 460 minuti giocati e l’avvicendamento in panchina dei vari allenatori non ha certo aiutato il suo inserimento nella Roma ed in generale nel nostro calcio. Stando a La Gazzetta dello Sport, i nomi per rimpiazzare il centrocampista sono quelli di Rocco Reitz del Borussia Monchengladbach e Abdoulaye Doucouré dell’Everton.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DUELLO COL LENS PER GOLLINI

Non solo giocatori di movimento se parliamo del calciomercato Roma per questo mese di trattative invernali. I giallorossi stanno infatti meditando anche su chi dovrà ricoprire il ruolo di portiere titolare nel prossimo futuro considerando l’incertezza che regna intorno all’australiano Mathew Ryan. Per il serbo Mile Svilar si profila invece l’ipotesi di un rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2027 dato che lo stesso calciatore ha già espresso la volontà di restare a giocare nella Capitale su questa sponda del Tevere.

Un obiettivo per il calciomercato Roma sembra essere stato individuato in Pierluigi Gollini, ventinovenne nativo di Bologna che si è trasferito al Genoa in prestito dall’Atalanta all’inizio dell’annata calcistica 2024/2025. Finito in panchina a causa delle prestazioni offerte dal collega Leali durante l’infortunio rimediato ad un anca, Gollini non è convinto di rimanere in rossoblu fino a giugno prendendo invece in considerazione l’interesse espresso nei suoi confronti da due club in particolare, la Roma ed il Lens. Curiosamente giallorossi come i capitolini, i francesi del Racing Club de Lens hanno da poco ceduto il capitano Samba al Rennes rimendo così con un uomo in meno per quel ruolo.