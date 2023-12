CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Frenata per Bonucci, Keher l’alternativa. Renato Sanches via? (28 dicembre 2023)

La Roma, reduce da una vittoria fondamentale contro il Napoli durante le festività natalizie, pensa ora al calciomercato invernale per migliorare il reparto difensivo. La trattativa per l’acquisizione di Leonardo Bonucci dall’Union Berlino, sebbene inizialmente in fase avanzata, sembra essere ora oggetto di una pausa di riflessione strategica da parte della dirigenza giallorossa. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora de Il Tempo, la Roma e il tecnico José Mourinho stanno ponderando attentamente se procedere definitivamente con l’acquisizione del difensore centrale o esplorare alternative più adatte alle esigenze attuali della squadra.

Calciomercato Roma news/ Bonucci e non solo: tutti i nomi per la difesa (oggi, 27 dicembre 2023)

Mourinho ha espresso più volte la necessità di rinforzare il reparto difensivo, soprattutto alla luce di alcuni infortuni e della partenza prevista per la Coppa d’Africa di Ndicka. La situazione di Chris Smalling è in stallo totale, mentre Gianluca Mancini è alle prese con problemi di pubalgia. Anche Marash Kumbulla, reduce da un lungo infortunio, avrà bisogno di tempo per ritornare al massimo della forma. In questo contesto, l’acquisizione di un difensore centrale risulta essere una priorità. La pista principale sembrava condurre a Leonardo Bonucci dell’Union Berlino, ma l’operazione sta attraversando una fase di riflessione, con la dirigenza giallorossa che sta valutando attentamente i prossimi passi da compiere.

Calciomercato Roma news/ Priorità alla difesa: arriva Bonucci? (Oggi 25 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, RENATO SANCHES AI SALUTI?

Come alternativa al possibile arrivo di Leo Bonucci in giallorosso nel mercato di gennaio, il general manager portoghese della Roma, Tiago Pinto, sta monitorando da vicino la situazione di Thilo Kehrer, difensore del West Ham. La stessa fonte riferisce che anche Milan e Atalanta sono interessati al giocatore tedesco, il cui futuro sembra sempre più lontano dal club inglese. Il West Ham potrebbe essere disposto a cedere Kehrer in prestito durante questa finestra di mercato invernale.

Nel frattempo, il futuro di Renato Sanches alla Roma sembra incerto. Il centrocampista portoghese ha avuto difficoltà fisiche e, una volta tornato a disposizione, ha ricevuto poche opportunità da Mourinho. La sua sostituzione rapida durante una partita contro il Bologna è stata emblematica della sua situazione attuale. Le notizie provenienti dalla Francia suggeriscono che la Roma potrebbe comunicare al PSG la volontà di interrompere il prestito di Sanches. Il club parigino sembra essere favorevole, a condizione che l’agente del giocatore, Jorge Mendes, trovi una nuova collocazione per il talentuoso centrocampista portoghese.

Diretta/ Roma PSG donne (risultato finale 1-3): gol inutile per Giacinti (Champions League 22 dicembre 2023)

© RIPRODUZIONE RISERVATA