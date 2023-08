CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Frenata per Zapata, Mourinho punta Greenwood (22 agosto 2023)

Il calciomercato estivo continua a tenere in fermento i tifosi e la Roma si trova al centro di alcune trattative decisamente interessanti. L’attenzione è focalizzata su due nomi di spicco: Duvan Zapata e Mason Greenwood. La trattativa tra Roma e Atalanta per Duvan Zapata è in corso, ma attualmente non c’è accordo definitivo. Sebbene i due club abbiano avviato i negoziati per un acquisto definitivo del talentuoso attaccante colombiano, il nodo critico sembra essere la posizione di Zapata stesso e il coinvolgimento del suo attuale allenatore, Gian Piero Gasperini.

La situazione è attualmente in uno stato di stand-by, con le visite mediche in programma per Zapata rimandate. L’incertezza sembra essere alimentata dal dibattito interno all’Atalanta, soprattutto dopo l’infortunio di Touré. Gasperini, che ha parlato con Zapata dopo la partita contro il Sassuolo, avrebbe rassicurato il giocatore sulla sua titolarità e sul suo ruolo chiave nella squadra, scompigliando le carte di un possibile trasferimento. Nonostante l’accordo tra il direttore sportivo Pinto e l’Atalanta, Zapata si prende del tempo per riflettere sulla sua situazione, rendendo la situazione ancora più complessa e incerta.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LO UNITED SCARICA GREENWOOD

Parallelamente, la Roma sembra essere interessata all’attaccante inglese Mason Greenwood. Secondo quanto riportato da ‘talkSPORT‘, José Mourinho avrebbe sondato il Manchester United per valutare l’opportunità di portare Greenwood nella capitale italiana. L’attaccante inglese è stato coinvolto in vicende giudiziarie che hanno suscitato interrogativi sul suo futuro con i Red Devils. Tuttavia, dopo un’indagine interna da parte del Manchester United, Greenwood è stato dichiarato innocente da ogni accusa, portando alla decisione di porre fine alla relazione con il giocatore.

Questo apre la possibilità per Greenwood di continuare la sua carriera altrove, anche se le modalità precise del suo futuro non sono ancora chiare. Nonostante le precedenti smentite riguardo all’interesse della Roma per Greenwood, le difficoltà incontrate nella trattativa di calciomercato per Zapata potrebbero aver spinto il direttore sportivo Pinto a considerare alternative sul mercato. Il calciomercato si dimostra una vera e propria sfida per la Roma, con incertezze e opportunità che si intrecciano. Mentre i tifosi giallorossi sono in attesa di sviluppi, l’atmosfera resta tesa, con il futuro di Zapata e l’interesse per Greenwood che continuano a dominare i titoli delle notizie calcistiche.











