Calciomercato Roma News/ Ultimi dettagli per Zapata: si ragiona sulla formula (oggi lunedì 21 agosto 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: FATTA PER ZAPATA?

Sembra ormai fatto l’accordo del calciomercato Roma con l’Atalanta: nonostante uno straripante avvio di Andrea Belotti, i giallorossi sono sempre alla ricerca di un attaccante che si possa appunto alternare con il Gallo. Duvan Zapata era in competizione con il giovane Marcos Leonardo, per il quale il Santos ha fatto muro: ebbene, come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il colombiano dell’Atalanta – titolare nell’esordio vincente contro il Sassuolo – sembrerebbe essere ormai ad un passo dal vestire la maglia della Roma. Bisogna ancora definire gli ultimi dettagli: nello specifico, quale sarà la formula dell’operazione che porterà Zapata a Trigoria.

Sia l’Atalanta che il calciatore, che vorrebbe essere parte integrante di un progetto almeno a medio termine, spingono per la cessione a titolo definitivo; la Roma invece preferirebbe una soluzione in prestito con diritto di riscatto, avendo offerto una cifra totale di 10 milioni. La soluzione alla fine potrebbe essere trovata con un obbligo di riscatto, che si attivi al raggiungimento di un certo numero di presenze; a Zapata invece è stato offerto un contratto triennale da 3 milioni a stagione, domani il colombiano potrebbe già arrivare nella capitale per iniziare la sua nuova avventura.

LA ROMA CON ZAPATA

Come cambierà dunque la squadra giallorossa con l’innesto di Duvan Zapata? L’affare del calciomercato Roma non dovrebbe comunque snaturare la formazione di José Mourinho, anche perché va ricordato che nell’esordio in Serie A contro la Salernitana era assente Paulo Dybala, squalificato. La Joya chiaramente sarà titolare della Roma, e al suo fianco avrà una prima punta; che poi sia 3-4-2-1 o 3-4-1-2, vale a dire con la posizione di Dybala che oscillerà tra la trequarti e la linea d’attacco, cambierà poco. Mourinho gioca con un solo centravanti di ruolo.

Da questo punto di vista le caratteristiche di Belotti e Zapata possono essere equiparate, certamente nel corso della stagione potrà esserci la possibilità di vederli entrambi sul terreno di gioco (eventualmente quando Dybala tirerà il fiato o sarà assente) ma è chiaro che il Gallo e il colombiano in arrivo dall’Atalanta siano in realtà alternativi, molto più così che complementari. Ad ogni modo, ora aspetteremo che effettivamente Zapata firmi per la Roma; poi potremo valutare se la società giallorossa eseguirà altre operazioni di calciomercato, per Marcos Leonardo il futuro potrebbe per esempio prevedere un arrivo nel corso della sessione invernale.

