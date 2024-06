CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Hummels, niente Maiorca. Chiesa, c’è anche il Bayern (18 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, HUMMELS AL POSTO DI SMALLING!

Il calciomercato della Roma si muove ancora attorno a un nome potenzialmente molto importante per la difesa, quello di Mats Hummels del Borussia Dortmund. Veterano della formazione vicecampione d’Europa, l’arrivo di Hummels sembra legato alla possibile cessione di Smalling, che oltre a liberare una casella in difesa alleggerirebbe la Roma di un ingaggio notevole, con i soldi che potrebbero essere dunque reinvestiti su Hummels, offrendo al centrale tedesco un biennale da 3,5 milioni di euro l’anno come ingaggio.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Nuamah del Lione alternativa a Chiesa. Sondaggio per Ikoné (15 giugno 2024)

Nella giornata di lunedì attorno a Hummels è andato in scena una sorta di “giallo” di mercato, visto che un intermediario vicino al suo entourage, Timo Boll, aveva rilasciato delle dichiarazioni al “Diario de Maiorca” parlando di un accordo ormai ai dettagli con il club locale: “Non gli interessano i soldi. Vuole solo vivere in pace“, ha dichiarato Boll ma le sue parole sono state subito smentite dagli agenti di Hummels: la priorità del difensore è ancora la Roma che dovrà però fare la sua mossa in fretta. Arriverebbe solo in caso di partenza di Smalling in direzione Arabia.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ghisolfi lavora su Guirassy. Van den Berg per la difesa (14 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PER CHIESA AUMENTA LA CONCORRENZA

Il calciomercato della Roma attende ancora di accendersi attorno a un nome di gran livello. Il sogno dei tifosi per l’attacco resta Federico Chiesa, per il quale però si sarebbe aggiunta una pretendente dal peso molto importante: secondo Florian Plettenberg di Sky Sport DE, il Bayern Monaco si sarebbe fiondato sull’esterno della Nazionale azzurra e il bavarese potrebbe presentare un’offerta alla Juventus al termine degli Europei, con una cifra che si aggira tra i 30 e i 40 milioni di euro, somma che potrebbe soddisfare Cristiano Giuntoli.

Calciomercato Roma/ Soulé, Suslov e O' Riley per il vice Dybala. Via Abraham per Morata? (13 giugno 2024)

Una cifra alla quale la Roma non si potrebbe avvicinare, con i giallorossi che sarebbero costretti a virare su alternative di calciomercato non altrettanto suggestive per la fantasia dei tifosi che sperano in un colpo alla Dybala anche per questa estate. Intanto, la Roma ha chiuso un colpo in prospettiva: il giovanissimo Buba Sangare, sedicenne terzino destro di proprietà del Levante diventerà un giocatore giallorosso. Lo rivela su X il profilo ufficiale di Deportes COPE Valencia, sostenendo che il calciatore sarà a Roma entro mercoledì.











© RIPRODUZIONE RISERVATA