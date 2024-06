CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Nuamah del Lione alternativa a Chiesa. Sondaggio per Ikoné (15 giugno 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, BALLOTTAGGIO IN ATTACCO!

Il calciomercato della Roma si sta focalizzando sempre più, nelle ultime ore, sugli obiettivi d’attacco da mettere a disposizione di Daniele De Rossi. Si è parlato a lungo di Federico Chiesa e se ne parlerà ancora dopo l’incontro interlocutorio tra Florent Ghisolfi, Lina Souloukou e il procuratore dell’esterno della Juventus, Fali Ramadani. Situazione di calciomercato per il momento congelata ed è per questo che la Roma si sta anche guardando intorno, puntando gli occhi su Ernest Nuamah, esterno d’attacco del Lione.

Il giovane attaccante ghanese, che ha messo insieme tre reti e due assist in ventinove presenze nell’ultima Ligue 1 francese, piace come profilo per la versatilità e la capacità di saper giocare al servizio della squadra. Ovviamente la giovane età lo rende anche un prospetto futuribile, che sicuramente piace a De Rossi per la sua straordinaria velocità. Il prezzo del cartellino non è dei più abbordabili, 18 milioni di euro che potrebbero servire per ammorbidire la Juventus e lasciare andare subito Chiesa, che resta la prima scelta.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IKONÉ NOME SEMPRE ATTUALE

Parlando di alternative di calciomercato per l’attacco, la Roma si guarda intorno anche in Italia cercando sponde per aumentare il ventaglio di alternative a disposizione di De Rossi e in questo senso il nome di Jonathan Ikoné è sempre attuale. 26 anni, l’esterno offensivo francese della Fiorentina è un nome che era già stato accostato ai giallorossi nella scorsa stagione, con José Mourinho in panchina e potrebbe tornare prepotentemente d’attualità, non essendo nei piani del nuovo tecnico Viola, Raffaele Palladino.

Ikoné è stato spesso croce e delizia della gestione di Vincenzo Italiano, coronata da tre finali disputate in due anni tra Coppa Italia e Conference League ma, purtroppo per i toscani, nessuna vittoria. Durante questa stagione l’ex Lille ha totalizzato 28 presenze con la maglia della Fiorentina, condite da 3 gol e 2 assist e il suo profilo risulta abbastanza simile a quello di Nuamah, che ha però più caratteristiche da attaccante puro. La Roma ci pensa anche in attesa di capire il futuro di Dybala e Abraham, per capire come sarà formato il contingente offensivo dopo la partenza di Romelu Lukaku.

