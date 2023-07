CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ibanez e Karsdorp, passo d’addio. Scamacca strizza l’occhio (25 luglio 2023)

La Roma, guidata dal General Manager Tiago Pinto, sta dimostrando grande attività sul fronte del calciomercato. Dopo aver ceduto i giovani Volpato e Missori al Sassuolo, il club giallorosso sta ora cercando di piazzare anche alcuni profili difensivi, tra cui Roger Ibanez e Rick Karsdorp. Entrambi i giocatori potrebbero rappresentare fonti di guadagno per la Roma, con Ibanez non più considerato inamovibile da Mourinho dopo l’arrivo di N’Dicka e Karsdorp finito in fondo alle gerarchie a causa di una vicenda che lo ha coinvolto nella passata stagione.

D’altra parte, il GM Tiago Pinto sta lavorando per portare alla corte dello Special One, José Mourinho, un nuovo profilo per il centrocampo. Si tratta di Daichi Kamada, un giocatore che ha attirato l’interesse della Roma per le sue qualità tecniche e tattiche. Sicuramente però le cessioni di Ibanez e Karsdorp potrebbero portare soldi freschi nelle case giallorosse da dirottare su obiettivi necessari: oltre al centrocampo, infatti, la Roma ha la necessità di puntare su un attaccante dopo il grave infortunio incorso a Tammy Abraham.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SCAMACCA LANCIA SEGNALI

Nel frattempo, Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al calciomercato e alla sua voglia di cambiare aria dopo un solo anno con gli Hammers. L’attaccante azzurro ha parlato della sua sicurezza nel possedere qualità ancora nascoste e ha sottolineato che chiunque lo prenderà compirà un affare. Scamacca è stato recentemente associato alla Roma come possibile rinforzo di calciomercato per la posizione di centravanti, soprattutto se gli Hammers dovessero acconsentire alla cessione in prestito.

Nel gioco effetto domino del calciomercato, la situazione di Scamacca sembra legata anche alla situazione di Divock Origi. Il calciatore belga, che attualmente milita nel Milan, è ai margini della squadra e potrebbe andare a rafforzare il West Ham, sbloccando così l’eventuale approdo di Scamacca in giallorosso. La Roma si prepara, quindi, a una frenetica fase finale del calciomercato, cercando di costruire una rosa competitiva per la prossima stagione. Il GM Tiago Pinto è determinato a completare le operazioni in entrata e in uscita, cercando di realizzare gli obiettivi stabiliti dalla società per affrontare al meglio le sfide della prossima Serie A.











