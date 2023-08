CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ibanez via a peso d’oro. Florentino e Paredes per il dopo Matic (8 agosto 2023)

La Roma è pronta a salutare Roger Ibanez, con il difensore brasiliano a un passo dal trasferimento ad Al-Hilal. Dopo un saluto speciale da parte di José Mourinho su Instagram, il club giallorosso si è accordato con il club arabo per la cessione del giocatore. Manca solamente l’ultimo step delle visite mediche, che il difensore sosterrà nelle prossime ore. L’accordo è totale tra Roma e Al-Hilal, con i giallorossi che incasseranno 28.5 milioni di euro, più ulteriori tre milioni di bonus facilmente raggiungibili. La Roma manterrà anche il 20% sulla futura rivendita del calciatore. Il club arabo si occuperà del contributo di solidarietà di circa 1.5 milioni di euro.

Il Nottingham Forest era interessato al giocatore e aveva offerto 25 milioni di euro più 5 di bonus e il 15% sulla futura rivendita, ma la proposta era in prestito con obbligo di riscatto. Tuttavia, la Roma ha preferito l’offerta di Al-Ahli per la cessione definitiva di Ibanez. Dopo la cessione di Ibanez, la Roma si concentrerà sui movimenti in entrata per rinforzare la squadra. Il club sta trattando con il Santos per l’acquisto di Marcos Leonardo, con il giocatore desideroso di vestire la maglia giallorossa. Inoltre, si aspetta ancora il via libera definitivo dal Paris Saint-Germain per la cessione in prestito con diritto di riscatto del centrocampista Renato Sanches.

Ma le operazioni di calciomercato della Roma non si fermano qui. Il club sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa. Se Matic dovesse partire, il tecnico José Mourinho e il direttore sportivo Tiago Pinto hanno già un piano B in mente. Mourinho sembra interessato a Paredes, attualmente al Paris Saint-Germain. La Roma potrebbe tentare un contatto con il club francese per riportare il centrocampista portoghese nella capitale italiana, dove ha già giocato negli anni passati.

Inoltre, la Roma ha messo gli occhi su Florentino, centrocampista portoghese del Benfica, la cui valutazione è superiore ai 25 milioni di euro. Vista la situazione finanziaria del club, la Roma potrebbe cercare di strappare un prestito per l’acquisto del giocatore. Altrimenti, un’alternativa di calciomercato per la Roma potrebbe essere Dominguez del Bologna, un altro mediano che piace a Mourinho, ma che al momento sembra essere fuori portata finanziariamente per la Roma. Se Matic dovesse davvero partire, però, la sua sostituzione dovrebbe essere operata molto rapidamente.

