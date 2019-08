CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Idea Batshuayi per sostituire Dzeko (Ultime notizie)

Il calciomercato della Roma in questi ultimi giorni gira prevalentemente attorno a una punta che dovrebbe sostituire Edin Dzeko. Il bosniaco è sempre segnalato in partenza, anche se la trattativa di mercato con l’Inter è ancora lontana dall’essere ufficialmente definita. La Roma si sta premunendo e sta studiando diversi profili, per essere pronta se alcune trattative suggestive e complicate, come quelle per Icardi e Higuain, dovessero rivelarsi eccessivamente ardue da chiudere. E i giallorossi stanno osservando con grande attenzione l’attaccante belga Michy Batshuayi, che già in passato era stato in orbita Roma quando Dzeko, a gennaio 2018, sembrava vicino al passaggio al Chelsea. Batshuayi, 25 anni, è reduce da un prestito al Crystal Palace in Premier League ma ora è tornato alla base. Il Chelsea potrebbe privarsene per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, una soluzione interessante per quello che resta comunque un attaccante della forte Nazionale belga.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ZANIOLO RINNOVA

Sembra vicina invece la fine di una telenovela che ha segnato l’estate del calciomercato della Roma, ovvero quella relativa al rinnovo del contratto di Nicolò Zaniolo. L’enfant prodige di Trigoria ha deciso di prolungare il suo rapporto con i giallorossi. Nel corso degli ultimi mesi non sono state avanzate da parte di nessun club proposte indecenti che avrebbero potuto far cambiare idea al ragazzo, che sembra essersi convinto dell’importanza di confermarsi alla Roma, dopo la stagione della sua esplosione, prima di valutare eventuali nuove proposte da parte di grandi squadre. Attualmente Zaniolo ha un ingaggio annuale da 700mila euro che, con la nuova proposta di contratto della Roma, raggiungerebbe i 2,5 milioni l’anno, con una durata quinquennale fino al 2024. Zaniolo diventerebbe il punto fermo di una Roma giovane e brillante, in attesa di confermare il suo talento e, dall’estate prossima, capire se essere pronto o meno al salto in un top club europeo.

