CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Giallorossi favoriti per Icardi? (Ultime notizie)

Il calciomercato della Roma attende ancora il grandissimo colpo, ma uno scenario si starebbe materializzando all’orizzonte e sarebbe esaltante per i tifosi giallorossi. Si tratterebbe del clamoroso approdo di Mauro Icardi nella Capitale, una suggestione che sta diventando reale trattativa. Secondo Sky Sport nella corsa a Icardi la Roma ha superato non solo il Napoli, che virando su Lozano ha voluto cambiare piani, ma anche la Juventus che spera sempre di poter convincere l’Inter a cedere il suo bomber, ormai separato in casa. Ma l’approdo a Roma sarebbe più gradito ai nerazzurri che puntano ormai da settimane l’attuale centravanti a disposizione di Paulo Fonseca, quell’Edin Dzeko che continua ad incantare in amichevole pur essendo al passo d’addio in giallorosso. Per Icardi l’Inter vuole tanti soldi e non è disposta a svendere nonostante la rottura col giocatore: con Dzeko nella trattativa, ai giallorossi basterebbero forse 40 milioni di euro per chiudere, anche se servirà comunque anche trattare con Icardi sull’ingaggio: ma l’argentino sembra aver aperto ai giallorossi.

CALCIOMERCATO ROMA, 3 NOMI PER LA DIFESA

Il calciomercato della Roma deve muoversi però in fretta anche sul fronte difensore, col reparto considerato ancora incompleto dal nuovo tecnico Fonseca, nonostante l’arrivo di Gianluca Mancini dall’Atalanta. Alderweireld del Tottenham piace da tempo ma sembra fuori portata, mentre una pista potrebbe portare concretamente a Daniele Rugani, per il quale la Juventus spara alto chiedendo 30 milioni per il cartellino dell’ex Empoli. In realtà, il prediletto di Fonseca sarebbe un campione d’Europa, il croato Lovren che rappresenta uno dei fedelissimi di Jurgen Klopp al Liverpool. Con i Reds Lovren non è più titolare inamovibile ma è un elemento al quale Klopp preferirebbe non rinunciare. Non lascerà dunque la Premier League a cuor leggero e per metterci le mani sopra la Roma dovrebbe investire molto: dall’Inghilterra però voci insistenti sui media parlando di una trattativa in stato avanzato e l’impressione è che nei prossimi giorni uno tra Rugani e Lovren sarà sicuramente giallorosso.

