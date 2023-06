Calciomercato Roma news/ Idea Fofana a centrocampo, piace anche Zaha ma… (24 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA, FOFANA IN POLE PER IL CENTROCAMPO

Il calciomercato Roma ha già registrato un colpo a centrocampo, cioè il franco-algerino Houssem Aouar, oltre a Evan N’Dicka per la difesa, però la dirigenza giallorossa sta lavorando per rafforzare ulteriormente il reparto mediano da mettere a disposizione dell’allenatore José Mourinho e il nome in primo piano in queste ore è quello di Seko Fofana, del quale parla l’edizione odierna de Il Messaggero. Detto che pure Nico Dominguez del Bologna piace alla Roma per il centrocampo, ecco che il franco-ivoriano classe 1995 potrebbe essere il nome da seguire con la massima attenzione, magari anche grazie all’esperienza italiana maturata dal 2016 al 2020 con l’Udinese.

Seko Fofana quindi è il nome nuovo per il centrocampo della Roma. Tre anni fa il giocatore è tornato in Ligue 1 con il Lens, il suo livello di gioco è ulteriormente cresciuto e Seko Fofana adesso segna anche con discreta continuità, 19 gol negli ultimi due anni, che sono numeri di rilievo per un centrocampista. Dinamismo in mezzo al campo e una discreta quantità di gol sono naturalmente un mix che farebbe gola alla Roma, il problema potrebbe essere squisitamente economico, perché la crescita di Seko Fofana arreso più prezioso anche il suo cartellino, che adesso il Lens valuta non meno di 35 milioni di euro, un investimento che non è detto la Roma voglia effettuare.

CALCIOMERCATO ROMA, ECCO L’IDEA ZAHA IN ATTACCO

Dal centrocampo all’attacco, il calciomercato Roma fa registrare una indiscrezione stuzzicante, perché potrebbe aprirsi un “derby” con la Lazio per Wilfried Zaha. Di certo un centravanti serve ai giallorossi, a causa del grave infortunio patito da Tammy Abraham e del rendimento deludente di Andrea Belotti nella stagione appena conclusa. Si parla di Gianluca Scamacca e di Alvaro Morata, ma adesso spunta appunto pure Wilfried Zaha. Il Corriere della Sera scrive oggi del possibile derby capitolino di mercato per l’attaccante classe 1992 del Crystal Palace, ma che dal 1° luglio sarà un calciatore svincolato. Cartellino gratis, lo stipendio di 7,5 milioni di euro è invece impegnativo, ma con il Decreto Crescita può ridursi a 4,5.

La Lazio sembra in vantaggio, perché avrebbe già avviato dei contatti, ma la trattativa non è ancora decollata e proprio la Roma recita il ruolo di spettatrice interessata. L’attaccante ivoriano ha speso quasi tutta la sua carriera con la maglia del Crystal Palace, giocando in totale 12 stagioni con le Eagles con l’unica eccezione dell’ormai lontano 2013-2014, vissuto a metà fra Manchester United e Cardiff City. Adesso però vuole provare un’altra esperienza, che sembra essere nella Città Eterna, ma su quale sponda del Tevere? La sua ultima stagione non è stata fenomenale, con sette gol e tre assist in 28 presenze (FA Cup compresa), ma un derby di mercato rende tutto più intrigante…











