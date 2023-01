CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ La pista Ziyech rimane complicata, Monza su Karsdorp

Calciomercato Roma news, Ziyech possibile solo a titolo definitivo

Il tormentone di calciomercato relativo all’addio di Nicolò Zaniolo continua a tenere banco in casa Roma. I giallorossi stanno valutando su quali profili puntare per sopperire alla partenza dell’azzurro ed uno dei nomi più caldi in questo senso rimane quello di Hakim Ziyech del Chelsea. Il marocchino, sotto i riflettori con la sua Nazionale durante il Mondiale disputato in Qatar, viene valutato dai Blues circa 20 milioni di euro e l’approdo a Londra di diversi calciatori che possono occupare il suo ruolo lo starebbe spingendo a guardarsi intorno in cerca di una nuova sistemazione. Tuttavia, come rivelato da Gianluca Di Marzio, gli inglesi lascerebbero partire l’ex Ajax solamente a titolo definitivo e l’operazione sta dunque subendo un rallentamento importante dato che ha già esaurito il numero massimo di cessioni a titolo temporaneo per quest’anno, ovvero otto.

Calciomercato Roma news, il Monza non molla la pista Karsdorp

In orbita Roma rimane anche un altro problema da risolvere in queste ore finali della sessione invernale di calciomercato, quello relativo a Rick Karsdorp. Ai ferri corti con l’allenatore e la società, l’olandese avrebbe bisogno di accasarsi altrove ma per il momento non è stato convinto dalle proposte chiacchierate in queste settimane, con anche diverse società interessate ad accaparrarslo ma non in grado di garantirgli lo stesso stipendio percepito nella Capitale. Una delle pretendenti di Karsdorp era il Monza che, stando alle indiscrezioni di Alfredo Pedullà, potrebbe rifarsi sotto per lui proponendo un’offerta maggiore rispetto a quella di cui si era discusso inizialmente.

Calciomercato Roma news, giallorossi intenzionati a continuare con Mou

Nel frattempo continua a fare discutere il possibile addio alla Roma di José Mourinho in questi ultimi giorni di calciomercato invernale. Lo Special One ha un contratto valido con i giallorossi fino al 30 giugno 2024, ovvero al termine della prossima stagione e secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, i capitolini vorrebbero proseguire ancora a lungo la collaborazione con il portoghese. Stando all’indiscrezione però l’ex interista starebbe valutando il da farsi monitorando le prossime mosse della società.

