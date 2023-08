CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Lite con la Fiorentina, sfuma Beltran. Sanches arriva in prestito (11 agosto 2023)

La Roma vede sfumare un altro importante obiettivo di calciomercato nella sua ricerca di un nuovo centravanti. Lucas Beltrán sembra aver definitivamente scelto di accettare l’offerta della Fiorentina e potrebbe arrivare in Italia nelle prossime ore. Nonostante i giallorossi avessero raggiunto un accordo con il calciatore, l’intesa non è stata trovata con il River Plate. La Roma ha offerto cinque milioni in meno rispetto alla proposta della Fiorentina, come riportato da Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport.

La trattativa di calciomercato è quindi giunta a una conclusione, con Beltrán che si appresta a diventare un calciatore della Fiorentina, nonostante il tentativo dell’ultimo momento da parte del direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, che evidentemente non è stato gradito alla società viola. Secondo quanto riferito da Andrea Giannattasio, giornalista specializzato nelle vicende della Fiorentina, si sarebbe verificata una discussione “pesante” a distanza tra il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, e un importante dirigente della Roma. Questo litigio sembra essere scaturito proprio dall’interferenza della Roma nell’operazione di calciomercato per Beltrán.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, PRESTITO ONEROSO PER RENATO SANCHES

Nel frattempo, sembrano esserci importanti sviluppi di calciomercato anche per quanto riguarda il centrocampo della Roma. Renato Sanches è sempre più vicino a un trasferimento alla Roma, con la trattativa con il Paris Saint-Germain che sembra essere ai dettagli finali. Si parla di un possibile prestito oneroso da 1 milione di euro. Un anno fa Renato Sanches, che il prossimo 18 agosto compirà 26 anni, fu molto vicino al trasferimento al Milan di Stefano Pioli, poi si concretizzò il passaggio al PSG. Adesso l’approdo nella Serie A italiana dovrebbe diventare realtà.

Tuttavia, la situazione per quanto riguarda Nemanja Matić è più complicata. Nonostante l’offerta di calciomercato proveniente dal Rennes e il desiderio del giocatore di trasferirsi in Francia, la Roma non ha mai intrapreso discussioni ufficiali con i club interessati. La società giallorossa non sembra intenzionata a cedere il centrocampista serbo gratuitamente, come vorrebbe il club di Ligue 1. La situazione resta intricata e la conclusione dell’affare è ancora incerta e gli indizi social seminati dal giocatore e della moglie, con foto del Colosseo pubblicate su Instagram, hanno moltiplicato i dubbi sulla permanenza del serbo nella Capitale.











