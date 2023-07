CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Renato Sanches, il PSG dice sì al prestito. E Scamacca… (20 luglio 2023)

La Roma sta lavorando attivamente sul calciomercato estivo alla ricerca di nuovi rinforzi per la squadra di José Mourinho. In particolare, il club giallorosso è alla caccia di un centrocampista e di un attaccante, cercando di soddisfare le esigenze tattiche e tecniche del nuovo allenatore. Il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a concedere in prestito con diritto di riscatto il centrocampista portoghese Renato Sanches.

L’offerta di calciomercato della Roma prevede uno stipendio di quasi 6 milioni di euro, in parte coperto dal club francese. Tuttavia, sussistono ancora alcuni dubbi riguardo alle condizioni fisiche di Sanches, il cui arrivo potrebbe dipendere anche dalla disponibilità del Bayern Monaco a concedere in prestito Sabitzer. Questo potrebbe essere un piano B molto gradito a José Mourinho, con l’ex Salisburgo che difficilmente troverà il giusto spazio a Monaco di Baviera e potrebbe dunque accogliere con entusiasmo la possibilità di un’avventura a Roma.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL WEST HAM APRE PER SCAMACCA?

L’interesse per un attaccante rimane un obiettivo di calciomercato primario per la Roma, che cerca un giocatore in grado di sostituire Tammy Abraham e garantire un consistente numero di gol alla squadra. Attualmente, i giallorossi hanno due obiettivi principali: Gianluca Scamacca del West Ham e Alvaro Morata dell’Atletico Madrid. Per Scamacca, la Roma sta insistendo per ottenere un prestito, mentre inizialmente gli inglesi volevano cederlo solo a titolo definitivo.

Tuttavia, secondo La Gazzetta dello Sport, il West Ham potrebbe essere disposto ad accettare un prestito oneroso, con l’obbligo di riscatto al verificarsi di alcune condizioni, come il raggiungimento di un numero prestabilito di presenze e la qualificazione in Champions League. La possibile chiave di svolta potrebbe essere Armando Broja, attaccante del Chelsea destinato a trasferirsi definitivamente al West Ham per una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Questa sovrabbondanza nel reparto offensivo del club inglese potrebbe spingere il West Ham a mettere sul mercato Scamacca.

