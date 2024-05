CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Lukaku, occhio al ribaltone, Svilar può partire (ultime notizie 30 maggio 2024)

Il calciomercato della Roma sta vivendo un periodo di grande fermento, con numerose trattative e cambiamenti significativi che potrebbero rivoluzionare la rosa della squadra per la prossima stagione. Una delle notizie più sorprendenti riguarda Romelu Lukaku. Il suo futuro è stato oggetto di speculazioni intense, e la Roma sembra essere una delle destinazioni più probabili per l’attaccante belga. Lukaku, attualmente al Chelsea, potrebbe lasciare la Premier League per unirsi definitivamente ai giallorossi dopo la stagione vissuta in prestito. Ma le pretese economiche dei Blues per il cartellino del belga dovrebbero essere molto più basse dei 40 milioni inizialmente fissati.

Accanto a Lukaku, anche Tammy Abraham e Paulo Dybala sono al centro delle trattative di calciomercato, Abraham ha vissuto una stagione altalenante, e il suo futuro alla Roma è incerto. L’attaccante inglese potrebbe essere sacrificato per far spazio a nuove acquisizioni come quella di Jonathan David di cui si è parlato negli ultimi giorni, ma la sua partenza dipenderà dalle offerte che arriveranno al club. Dybala, invece, è considerato un punto fermo del progetto giallorosso. Nonostante alcuni rumors di calciomercato che lo vedono vicino all’Arabia, la Roma vuole trattenere l’attaccante argentino, che ha dimostrato di essere uno dei giocatori più decisivi della squadra

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SVILAR AIUTA A FARE CASSA?

Il calciomercato della Roma vede anche Mile Svilar, giovane portiere serbo, è al centro delle speculazioni. Svilar potrebbe lasciare la Roma in cerca di maggiore continuità, con diverse squadre interessate al suo profilo e una valutazione che potrebbe oscillare tra i 15 e i 20 milioni di euro. La Roma sta anche valutando altre cessioni per finanziare nuovi acquisti. Tra i giocatori in uscita potrebbero esserci elementi che non rientrano nei piani di Daniele De Rossi, il cui obiettivo è costruire una squadra competitiva su tutti i fronti.

Intanto pare alle battute finali la trattativa di calciomercato per riportare a Roma Angelino per poco meno di 5 milioni. Sulle fasce poi ci sarà parecchio ancora da lavorare. Intanto De Rossi ha chiesto un difensore affidabile essendo stato costretto a chiedere gli straordinari a Gianluca Mancini, tormentato dalla pubalgia: un nome da seguire potrebbe essere quello di Hermoso, che lascerà l’Atletico Madrid a parametro zero.

