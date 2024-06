CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Non solo David, Chiesa è in vendita: servono 25 mln! (ultime notizie 3 giugno 2024)

Il calciomercato della Roma procede spedito, ma a fari spenti. Per farsi vedere a Trigoria il ds, Florent Ghisolfi, deve prima risolvere alcune noie burocratiche che ancora lo legano al Nizza. Continuano incessanti i suoi dialoghi con i Friedkin e con Daniele De Rossi per programmare le prime mosse di calciomercato e per capire quale sarà il budget a disposizione. Sicuramente sarà condizionato anche dalla buona riuscita delle cessioni.

Un reparto particolarmente attenzionato resta l’attacco che vede le partenze sicure di Azmoun, di Lukaku e di Abraham. Proprio la sua cessione in Inghilterra, come ripetiamo, dovrebbe finanziare l’acquisto di una punta. Si parla di un interesse reale e molto concreto per Jonathan David.

Ma il vero colpo di calciomercato della Roma, “alla Dybala” o “alla Lukaku”, è quello di Federico Chiesa, un pallino di De Rossi che intriga molto anche Ghisolfi. La Juventus ha deciso ufficialmente di metterlo in vendita: il prezzo fissato è di 25 milioni, non altissimo per un calciatore di questo calibro e nemmeno poco, però, per un giocatore che va in scadenza tra un anno. L’operazione di calciomercato è partita e per la Roma avere come pacchetto di trequartisti/ali El Shaarawy, Baldanzi, Chiesa e Dybala non sarebbe affatto male.

Intanto da Trigoria trapela la voce, messa in giro dalla società, che non verranno ceduti i big della rosa e che andranno via solo calciatori in scadenza, non funzionali al progetto tattico o malmessi da un punto di vista fisico. Motivo per cui Spinazzola non verrà rinnovato e per Smalling si troverà una soluzione all’estero nonostante sia ncora sotto contratto. Il lavora del nuovo ds è gravoso e sta partendo dallo sfoltimento della rosa per liberare monte ingaggi e per arricchire il budget si spera: servirà un calciomercato intelligente e furbo per portare a casa gli obiettivi che De Rossi ha già in mente per la sua Roma.

