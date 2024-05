CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Virata su Frattesi, ok Angelino, Abraham porta David (ultime notizie 31 maggio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, UN RINFORZO DALL’INTER E DALLA FRANCIA

Il calciomercato della Roma è in pieno fermento con l’ufficializzazione di alcuni acquisti e la ricerca di rinforzi chiave per migliorare la rosa. Per riuscire a fare cassa pare sia stato prescelto Tammy Abraham che potrebbe finire in Premier, al Leicester: coi suoi soldi il primo obiettivo di calciomercato per la Roma sarà Jonathan David del Lille. Intanto è stato chiuso l’acquisto a titolo definitivo di Angelino dal Lipsia. Il terzino spagnolo, noto per la sua velocità e abilità nel fornire assist, rappresenta un rinforzo significativo per la difesa giallorossa ed è stato riscattato dopo la stagione trascorsa in prestito, con un contratto che lo lega al club capitolino fino al 2027, pronto a confermarsi come un punto fermo della squadra di De Rossi.

Calciomercato Roma News/ Due strade per il gioiellino Golic, qualche dubbio su Dybala (30 maggio 2024)

Oltre ai movimenti in difesa, la Roma in questo inizio di calciomercato sta cercando di potenziare il centrocampo, un’area che necessita di qualità e gol. Tra i principali obiettivi c’è Davide Frattesi, che potrebbe essere sacrificato dall’Inter. Frattesi, cresciuto nel vivaio giallorosso, è stato più volte vicino a un ritorno alla Roma. La sua capacità di inserirsi negli spazi e contribuire con gol e assist lo rende un profilo ideale per le necessità della squadra, i nerazzurri lo hanno pagato a caro prezzo dal Sassuolo nella scorsa stagione ma Frattesi non ha trovato spazio da titolare e potrebbe guardare con interesse a un ritorno nella Capitale.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Lukaku, occhio al ribaltone, Svilar può partire (ultime notizie 30 maggio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, SI GUARDA ALL’ESTERO PER IL CENTROCAMPO

Per il calciomercato della Roma un altro nome sicuramente caldo è quello di Gabriel Sara, centrocampista del Norwich City. Sara ha impressionato nella Championship inglese, mettendo a segno 13 gol e fornendo 12 assist. La sua versatilità e il suo dinamismo lo rendono un giocatore molto apprezzato dal tecnico Daniele De Rossi, che cerca centrocampisti capaci di fare la differenza sia in fase offensiva che difensiva e dunque potrebbe rivelarsi un’alternativa interessante se la pista Frattesi si rivelasse impraticabile.

Calciomercato Roma News/ Per l'attacco c'è anche David, Angeliño sarà riscattato (oggi 29 maggio 2024)

Oltre a Frattesi e Sara, la Roma nel marasma del sta monitorando altri giocatori per rinforzare il centrocampo. Tra questi c’è Kalvin Phillips del Manchester City, anche se la sua storia clinica non è delle migliori. Un altro nome interessante è Kèphren Thuram, fratello dell’attaccante dell’Inter, che potrebbe essere un’aggiunta preziosa per il reparto offensivo. Thuram è in scadenza di contratto e potrebbe lasciare la Francia per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro, un affare di calciomercato che potrebbe sicuramente fare al caso del nuovo direttore sportivo della Roma, Ghisolfi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA