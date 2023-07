Calciomercato Roma News/ Obiettivo Renato Sanches: dopo le cessioni è tempo di acquisti (1 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: FRATTESI, STRADA TORTUOSA

Il calciomercato Roma, dopo la lunga lista di partenti in via di sfoltimento, si concentra anche sulle entrate per regalare a Josè Mourinho una rosa all’altezza di più competizioni. Il sogno resta Davide Frattesi ma la situazione è complessa e Tiago Pinto non vuole rischiare di deludere il suo tecnico per quanto riguarda il nuovo centrocampo giallorosso. Così il gm della Roma sta valutando le migliori alternative e tra queste c’è soprattutto Renato Sanches, proposto al club dei Friedkin. Il portoghese è un profilo che piace allo Special One, tanto da essere finito nella lista dei desideri anche la scorsa estate.

Il Psg è pronto ad aprire una trattativa, ma la Roma sembra disposta a iniziare il discorso soltanto sulla base del prestito con diritto di riscatto. I parigini in questo senso appaiono disponibili, ma c’è anche da risolvere il problema ingaggio. Renato Sanches percepisce, infatti, circa 6,5 milioni di Euro a stagione, cifra fuori parametro per i giallorossi. L’idea potrebbe essere quella di replicare esattamente la formula utilizzata la scorsa estate per l’ingaggio di Gini Wijnaldum: prestito con il Psg chiamato a pagare una parte dello stipendio del giocatore.

SCAMACCA RESTA UN OBIETTIVO

Quello dell’attaccante non è l’unico tassello da dover riempire ma reperire un sostituto all’altezza di Tammy Abraham è la priorità della dirigenza giallorossa. Negli ultimi dieci giorni, Tiago Pinto è già stato due volte in Inghilterra. Ufficialmente per chiudere la trattativa che ha portato Kluivert al Bournemouth ma, nel frattempo, il general manager portoghese ha colto l’occasione per sondare il terreno con il West Ham per riportare Gianluca Scamacca in Italia.

La Roma è disposta ad ingaggiare l’ex attaccante del Sassuolo in prestito e la risposta degli Hammers non è stata positiva. Dopo aver pagato Scamacca 36 milioni di Euro più 6 di bonus soltanto un anno fa, gli inglesi puntano a rientrare almeno parzialmente dell’investimento. Per ora la strada appare in salita ma con il passare dei giorni le cose potrebbero cambiare. La Roma, infatti, può contare sulla volontà del giocatore che nelle prossime settimane potrebbe rivelarsi decisiva per convincere il West Ham a riaprire un dialogo.

