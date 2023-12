CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Per Bonucci è fumata nera. Falcone piace per la porta (29 dicembre 2023)

Il calciomercato della Roma sembra prendere una direzione inaspettata con il trasferimento saltato di Leonardo Bonucci dall’Union Berlino. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la decisione della proprietà di non formalizzare l’accordo è legata principalmente a motivi economici. I Friedkin non sarebbero disposti a investire circa 2 milioni di euro lordi per un calciatore che compirà 37 anni il prossimo maggio. Nonostante il malcontento di parte dei tifosi riguardo all’arrivo di Bonucci, la scelta sembra essere guidata principalmente dalla volontà di risparmiare sul fronte economico. La Roma dovrà ora cercare in questa sessione di calciomercato un profilo difensivo più giovane e di prospettiva per rinforzare la squadra.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Frenata per Bonucci, Keher l'alternativa. Renato Sanches via? (28 dicembre 2023)

Le polemiche sul possibile arrivo di Bonucci avevano anche stizzito parte del tifo giallorosso, che proprio in queste ore sta esprimendo tutto il suo sollievo per il mancato approdo del difensore in giallorosso. Colpa della sua militanza, lunghissima, alla Juventus, che pure per Paulo Dybala non è stata un problema: al di là di essere stato un simbolo juventino, alcuni atteggiamenti di Bonucci, anche in alcuni scontri diretti tra Roma e Juventus, non sono mai stati graditi dai tifosi che hanno preferito mettere da parte la possibilità di vederlo in giallorosso.

Calciomercato Roma news/ Bonucci e non solo: tutti i nomi per la difesa (oggi, 27 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CACCIA ALL’EREDE DI RUI PATRICIO

Parallelamente, il portiere Rui Patricio sembra destinato a lasciare la Roma, con il suo contratto in scadenza alla fine della stagione. La società giallorossa sta già cercando un sostituto e sembra orientata verso un profilo romano e romanista. Il malumore nella piazza ha giocato un ruolo nella decisione, e il quotidiano Il Tempo indica che l’attenzione di calciomercato della Roma si stia concentrando su Vladimiro Falcone, portiere del Lecce, 28 anni, che ha impressionato nella massima serie nell’ultimo anno solare.

Calciomercato Roma news/ Priorità alla difesa: arriva Bonucci? (Oggi 25 dicembre 2023)

Di Gregorio del Monza sarebbe stato il primo nome nella lista dei desideri della Roma, ma la valutazione di 20 milioni di euro ha scoraggiato i capitolini. Invece, Falcone rappresenta una soluzione più abbordabile, con una valutazione stimata tra gli 8 e i 9 milioni di euro. Oltre alla convenienza finanziaria, la connessione emozionale è un elemento chiave, dato che Falcone è romano e ha espresso il desiderio di difendere i pali della squadra del cuore. La sua esperienza positiva nella Serie A negli ultimi mesi rende la sua possibile firma un’opzione di calciomercato intrigante per il futuro della Roma. Con questi sviluppi, la finestra di trasferimento invernale si presenta ricca di cambiamenti e nuove prospettive per la squadra capitolina.











© RIPRODUZIONE RISERVATA