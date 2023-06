CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Per la fascia c’è Ayrton Lucas. Cristante rinnova (20 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, RIVOLUZIONE SULLE FASCE!

La Roma è pronta ad agire sul calciomercato per rafforzare il proprio reparto difensivo, dopo l’arrivo di un centrale come N’Dicka, sul lato sinistro con l’obiettivo di assicurarsi le prestazioni di Ayrton Lucas. Secondo le ultime notizie di calciomercato, la Roma sarebbe disposta ad offrire 12 milioni di euro al Flamengo per il terzino brasiliano. Classe 1997 il giocatore ha già totalizzato 34 presenze in stagione insieme a 6 gol e 5 assist oltre a debuttare col Brasile e ad affermarsi come uno dei prospetti brasiliani più interessanti in questa ultima stagione.

Calciomercato Roma News/ Gollini alternativa per la porta, Morata più di una suggestione (18 giugno 2023)

Ayrton Lucas è un giocatore promettente che ha attirato l’attenzione di diversi club europei con le sue prestazioni di alto livello. Il terzino sinistro ha dimostrato grande potenziale nel campionato brasiliano e la Roma sembra essere interessata a portarlo nella Capitale. Con l’arrivo di Ayrton Lucas, la Roma potrebbe rafforzare significativamente il proprio reparto difensivo sulla fascia sinistra, apportando maggiore solidità e qualità alla squadra che ha sofferto durante la stagione la mancanza di un’alternativa mancina in rosa.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Pinto-Mourinho a Londra, Scamacca arriva in prestito? (16 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, CRISTANTE FINO AL 2027

Nel frattempo, ci sono anche buone notizie per i tifosi romanisti riguardo a Bryan Cristante. Il centrocampista ha firmato un nuovo contratto con la Roma, che lo legherà al club fino al 2027. Soddisfazione espressa dal calciatore anche tramite i canali ufficiali del club giallorosso: “La Roma è diventata a tutti gli effetti la mia seconda famiglia, rinnovare il mio contratto era un obiettivo e sono felice di averlo raggiunto: ci tengo a ringraziare la proprietà e il club per questo prolungamento. Sono qui da qualche anno ormai e ho avuto il privilegio di veder crescere costantemente la squadra”.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Per l'attacco c'è anche Nzola: la conferma arriva dallo Spezia (15 giugno 2023)

Anche il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, si è detto soddisfatto della permanenza di Cristante: “Siamo davvero soddisfatti di poter annunciare questo rinnovo: Cristante negli anni è stato protagonista di una crescita costante e ha conquistato con merito tutti i traguardi che ha raggiunto, compresi i titoli internazionali conseguiti con la Nazionale e con la Roma. Di stagione in stagione Bryan non si è mai fermato, ha sempre messo gli interessi della Roma davanti a tutto e, ai nostri occhi, incarna le doti che vorremmo trasmettere ai nostri giovani, su tutte la professionalità e il coraggio“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA