CALCIOMERCATO ROMA NEWS: PUBILL SI PRENDE LA DESTRA?

Per il calciomercato della Roma, negli ultimi giorni, uno dei nomi più discussi nei corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini è stato quello di Marc Pubill. Si tratta di un giovane terzino destro classe 2003, attualmente in forza all’Almeria, che rappresenta un’opzione opposta rispetto alla scelta fatta per la fascia sinistra: mentre a sinistra la Roma ha optato per Angelino e Dahl, entrambi noti per la loro agilità e corporatura compatta, sulla destra è stato scelto il possente spagnolo Pubill.

Nonostante la sua statura imponente, come per neo acquisto per il centro dell’attacco Dovbyk, Pubill combina fisicità con dinamismo e abilità nel controllo palla, caratteristiche che lo rendono un terzino destro completo. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’Almeria non è disposta a cedere il giocatore per meno di dieci milioni di euro. Ghisolfi ha già pianificato un incontro con i dirigenti spagnoli per discutere i dettagli dell’accordo e portare avanti la trattativa.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: COSA SERVE PER WESLEY

Nel frattempo, per il calciomercato della Roma dal Brasile emerge il nome di Wesley Gassova, talentuoso giocatore del Corinthians. Daniele De Rossi è interessato a rafforzare le opzioni sulla fascia sinistra dell’attacco, e il brasiliano sembra corrispondere perfettamente al profilo desiderato dall’allenatore: giovane, promettente e con ampi margini di crescita, proprio il tipo di profilo sul quale la Roma vorrebbe indirizzarsi per compiere anche un investimento per il futuro.

Gassova ha attirato l’attenzione di vari club, tra cui il Nottingham Forest, e il suo valore di mercato non è trascurabile. Secondo Uol Esporte, l’Al-Nassr aveva avanzato un’offerta di 25 milioni di euro per l’attaccante, ma l’accordo è saltato a causa di divergenze tra agenti e intermediari. Il giocatore, classe 2005 come Joao Costa, sembra comunque pronto a lasciare il Sudamerica la prossima estate, dopo aver totalizzato 41 presenze, 5 gol e 4 assist nella scorsa stagione.

