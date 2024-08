CALCIOMERCATO ROMA NEWS: LE CIFRE DELL’AFFARE!

Missione compiuta per il calciomercato della Roma. Il viaggio in Spagna di Florent Ghisolfi ha portato ai risultati desiderati: il direttore sportivo ha concluso l’accordo con il Girona per l’acquisizione di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino si trasferisce per una cifra compresa di 30,5 milioni di euro, più 5 bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Per lui è previsto un contratto quinquennale fino a giugno 2029, con uno stipendio annuale di 3 milioni di euro netti, oltre ai bonus. Le visite mediche e la firma sono fissate per giovedì.

Dovbyk è il primo giocatore a raggiungere la Serie A da capocannoniere della Liga (con 25 gol nello scorso campionato), dopo Christian Vieri, che nel 1998 si trasferì dalla Spagna (Atletico Madrid) alla Lazio per 55 miliardi di lire (circa 28,41 milioni di euro). A Euro 2024 in Germania, Dovbyk non è riuscito a segnare nelle tre partite del girone contro Romania, Slovacchia e Belgio, quest’ultimo avversario di Romelu Lukaku, il centravanti che ora gli lascerà il posto nella Capitale. Lukaku, ex Inter e rientrato al Chelsea dopo il prestito, è nel mirino del Napoli di Antonio Conte.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: INCONTRO CON L’AGENTE DI BELLANOVA

Il calciomercato della Roma resta alla ricerca di un terzino destro, continuando a mostrare interesse per Raoul Bellanova. Daniele De Rossi considera il numero 19 del Torino il rinforzo ideale per la sua squadra. Tuttavia, nonostante il forte interesse dei giallorossi, l’affare sembra difficile da concretizzare nonostante sia già andato in scena un incontro tra la società e l’agente del giocatore. La posizione del Torino è però ben definita: Bellanova non è sul mercato.

Nei piani dei granata, l’ex giocatore dell’Inter rimarrà il titolare sulla fascia destra. Dopo una stagione in crescita, culminata con la convocazione agli Europei, l’esterno continuerà a vestire la maglia granata. Davide Vagnati, direttore tecnico del Torino, ha infatti confermato che Bellanova non è disponibile per il trasferimento. “È migliorato molto e abbiamo ricevuto molte chiamate, anche dall’estero. Ma posso affermare con tranquillità che Raoul rimarrà al Torino, abbiamo l’ambizione di costruire una grande squadra“, aveva dichiarato Vagnati all’inizio del mese.

