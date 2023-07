CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Renato Sanches, sì al prestito. Celik torna in Turchia? (27 luglio 2023)

La Roma si avvicina sempre di più a un importante colpo di calciomercato, con Renato Sanches in procinto di approdare nella Capitale. Secondo le fonti del prestigioso quotidiano francese ‘L’Equipe‘, i contatti tra il centrocampista portoghese e José Mourinho si sono intensificati nelle ultime giornate, con il tecnico portoghese desideroso di un rinforzo di spessore per il centrocampo dopo l’addio di Wijnaldum e Sanches che ha sempre rappresentato la scelta principale per il tecnico portoghese in queste settimane.

La trattativa tra Roma e PSG, club attuale di Sanches, riguarda un prestito con diritto di riscatto. Il centrocampista portoghese, 25 anni, ha vissuto una stagione piuttosto deludente al PSG, segnata da frequenti infortuni muscolari che l’hanno tenuto lontano dal campo per 19 partite. Nonostante abbia vinto il campionato con il club parigino, Sanches ha avuto poco spazio con sole 27 presenze e 2 gol in Ligue 1, oltre a soli 3 apparizioni in Champions League. Questi infortuni hanno rappresentato una costante nella sua carriera, con un passato simile al Lille, dove ha saltato 15 partite a causa di problemi muscolari e al menisco.

Da un punto di vista tecnico, Sanches è considerato un buon giocatore ma non eccelso. Si distingue per la sua esplosività e flessibilità, che gli consentono di sfondare in dribbling. La sua giocata ideale è l’uno-due, sfruttando la sua velocità e la capacità di superare gli avversari. L’importante per il portoghese sarebbe comunque ritrovare la piena continuità e la massima efficienza fisica, per tornare ai tempi in cui era considerato uno dei prospetti più promettenti dell’intero calcio europeo.

Nel frattempo, la Roma potrebbe essere pronta a lasciar partire uno dei suoi esterni destri. Con l’arrivo di Rasmus Kristensen, Mourinho dispone ora di tre opzioni per quel ruolo, e sembra che uno tra Rick Karsdorp e Zeki Celik potrebbe essere ceduto. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il Fenerbahce sta facendo pressione per assicurarsi le prestazioni di Celik, offrendo alla Roma un prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro, una cifra simile a quella spesa dai giallorossi per il calciatore nella scorsa stagione. Un affare che potrebbe decollare nei prossimi giorni.

