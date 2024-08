CALCIOMERCATO ROMA NEWS: CAOS A DESTRA!

Il calciomercato Roma potrebbe beneficiare di un inaspettato sviluppo riguardante l’Atalanta. L’affare per il terzino destro spagnolo Marc Pubill è infatti sfumato proprio quando sembrava tutto pronto per la conclusione. Pubill, 21 anni e fresco vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi con la Spagna, stava completando ulteriori visite mediche dopo quelle già svolte nei giorni precedenti. Tuttavia, come riportato da Gianluca Di Marzio, il trasferimento è saltato all’ultimo momento “per varie motivazioni”.

In precedenza, anche la Roma aveva mostrato interesse per Pubill, ma successivamente ha concentrato i propri sforzi su Lorenz Assignon, attualmente al centro delle trattative tra il direttore sportivo Ghisolfi e il Rennes. Ma l’idea Pubill non è mai tramontata nella mente del direttore sportivo: se l’affare con l’Atalanta non fosse saltato per motivazioni fisiche emerse durante le visite mediche, si potrebbe vedere la Roma tornare all’assalto del giocatore.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: DYBALA RISCHIA LA PANCHINA?

Il calciomercato Roma in questo momento vede il futuro di Paulo Dybala è ancora incerto. L’argentino desidera rimanere alla Roma, ma la società sta considerando diverse opzioni riguardo al suo futuro. Nella recente amichevole contro l’Everton, Dybala è partito dalla panchina e rischia di non essere titolare nemmeno contro il Cagliari. Non si tratta di un problema fisico, ma di una scelta tecnica. Le dichiarazioni di De Rossi hanno alimentato le preoccupazioni dei tifosi romanisti: “Quando mi è stato chiesto se c’era qualcuno da tenere a tutti i costi, ho risposto di no. Chiunque voglia andare via è libero di farlo“.

L’Al-Qadsiah ha messo sul piatto 25 milioni di euro a stagione per Paulo Dybala, ma l’argentino ha declinato l’offerta, preferendo rimanere in Europa. Dybala ha comunicato il suo rifiuto al club tramite Ghisolfi, ma la squadra della Saudi Pro League non sembra intenzionata a desistere e potrebbe anche puntare su Smalling. I prossimi 20 giorni saranno decisivi per la Roma. Se non arriveranno offerte da altri club, Dybala rimarrà a Trigoria ma i soldi arabi farebbero comodo al club e questo al giocatore è stato fatto presente.