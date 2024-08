CALCIOMERCATO ROMA, FUMATA BIANCA PER ASSIGNON?

Il calciomercato Roma è vicino all’accordo definitivo per Lorenz Assignon. L’esterno del Rennes era già nella lista dei desideri dei giallorossi qualche settimana fa, ma la pista si era raffreddata dopo l’inserimento dell’Aston Villa.

Le cose sono cambiate nell’ultimo periodo e ora la strada per il classe 2000 è spalancata in favore dei capitolini. Per questo la Roma vorrebbe approfittarne per assicurarsi il giocatore del Rennes senza più rimandare l’assalto.

Questi potrebbero essere infatti giorni decisivi per l’arrivo dell’esterno che tanto farebbe comodo a Daniele De Rossi. La valutazione del club francese balla tra i 10 e i 12 milioni, una cifra ragionevole secondo i dirigenti giallorossi.

A favorire ulteriormente l’arrivo dell’ex Burnley sono gli ottimi rapporti tra Roma e Rennes. Le due società si sono infatti già incontrate durante questa sessione di calciomercato per chiudere l’affare Enzo Le Fée per una ventina di milioni più bonus.

CALCIOMERCATO ROMA, TRE CLUB SU ABRAHAM

Il calciomercato Roma è attivo anche per quanto riguarda le cessioni. Quella che tiene maggiormente banco nella Capitale è legata al futuro di Tammy Abraham, centravanti inglese che non fa più parte del progetto giallorosso.

L’arrivo di Dovbyk ha ridotto ai minimi termini il minutaggio del giocatore che adesso è conteso da tre squadre. La prima in lista è il Milan: coi rossoneri si è discusso parecchio in questi giorni della formula, dato che i giallorossi vorrebbe inserire l’obbligo di riscatto mentre il Milan solo il diritto.

Chi invece sarebbe disposto ad offrire soldi cash per accaparrarsi Abraham sono Everton e Bournemouth. I Toffees, che hanno recentemente affrontato la Roma in amichevole, hanno approfittato di questa partita, per riaprire i discorsi.

Il Bournemouth d’altro canto si è inserito solo recentemente alla corsa a Tammy Abraham. La necessità dei rossoneri d’Inghilterra nasce dalla cessione di Solanke al Tottenham: il centravanti ha salutato le Cherries per una cifra intorno ai 70 milioni, una cifra che permetterebbe eccome l’assalto all’attaccante della Roma.