Calciomercato Roma News/ Sabitzer diventa prioritario, alternativa Renato Sanches (oggi 17 luglio 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SABITZER UNA PRIORITÀ

Il calciomercato Roma ha già mosso ottimi passi per consegnare una rosa competitiva a José Mouriniho: Evan N’Dicka per la difesa o le corsie laterali, soprattutto Houssem Aouar. Due colpi a parametro zero, e ci concentriamo su quest’ultimo: con Aouar infatti Mourinho starebbe pensando di aprire al 3-5-2, il che porterebbe Bryan Cristante ovviamente a giocare in cabina di regia con due mezzali dalle caratteristiche diverse. Uno dei titolari sarebbe chiaramente Lorenzo Pellegrini, ma la Roma giocherà in Europa League e dunque potrebbe diventare importante avere un interno che si alterni con i due titolari: Marcel Sabitzer torna dunque nei radar giallorossi, e sarebbe ora una priorità di calciomercato.

Dipende dalla volontà del Bayern Monaco: l’austriaco è tornato in Baviera dopo il prestito semestrale al Manchester United (in cui ha fatto tutto sommato bene) e sarà Thomas Tuchel a decidere del futuro di Sabitzer, che potrebbe anche servire nella squadra che andrà nuovamente a caccia di ogni singolo trofeo. Il calciomercato Roma ci sta pensando con la formula del prestito e diritto di riscatto; si potrebbe fare ma la trattativa è tutt’altro che semplice, bisognerà anche trovare l’accordo con l’entourage del calciatore. Staremo a vedere, ma aspettiamoci passi concreti da parte della società giallorossa per far sbarcare Sabitzer nella nostra capitale…

ALTERNATIVA RENATO SANCHES

Qualora il calciomercato Roma non dovesse riuscire ad acquistare Sabitzer, l’alternativa viene individuata in Renato Sanches: il portoghese esploso nel Benfica, poi passato forse troppo giovane al Bayern (con cui ha comunque disputato le sue 53 partite) e poi rinato nel Lille che ha vinto la Ligue 1 tornando in Champions League, oggi gioca nel Psg ma la società transalpina potrebbe aprire alla cessione. Come sempre sotto la Torre Eiffel le porte sono girevoli: tanto per gradire, solo in questa sessione di calciomercato hanno lasciato – entrambi a parametro zero – due pezzi da novanta come Leo Messi e Sergio Ramos, per quanto ovviamente l’età di entrambi influisca sul loro addio.

Renato Sanches, specialmente con il ritorno di Xavi Simons dal Psv Eindhoven (anche se le caratteristiche sono molto diverse) è sacrificabile dal Psg: deciderà Luis Enrique ma la Roma potrebbe realmente piombare su di lui. Tuttavia la società giallorossa ha qualche dubbio: Renato Sanches infatti tende a infortunarsi spesso, nelle ultime quattro stagioni in Francia ha saltato ben 62 partite e solo l’anno scorso si è fermato tre volte per problemi muscolari. Dati di cui il connazionale José Mourinho deve tenere conto, anche per questo al momento il centrocampista portoghese rappresenta un piano B per il calciomercato Roma.











