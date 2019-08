CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Schick al capolinea, va al Lipsia (Ultime notizie)

Il calciomercato della Roma è pronto a far registrare addii importanti. Fa ufficialmente le valigie Coric, col giovane serbo da tempo segnalato in uscita e ora ceduto ufficialmente in prestito all’Almeria. Ma anche Patrick Schick è pronto a dire addio alla Capitale dopo due stagioni in cui i 42 milioni di euro investiti dalla Roma non hanno mai trovato giustificazione sul campo. La trattativa che potrebbe portare l’attaccante ceko al Lipsia, in Bundesliga, avrebbe trovato l’accelerata decisiva. Da diversi giorni ormai Schick, che si sente fuori dal progetto tecnico in giallorosso del nuovo allenatore Paulo Fonseca, ha dato il suo assenso per il trasferimento in Germania. Manca un accordo che i club però starebbero trovando, con la Roma che non ha interesse di fatto a mantenere in rosa quello che per la terza stagione consecutiva potrebbe essere poco più di un esubero. L’agente di Schick è a Roma per definire i dettagli, la punta partirebbe in prestito ma i giallorossi non vogliono scendere sotto i 30 milioni di euro per l’eventuale riscatto che il Lipsia potrebbe esercitare (diritto, non obbligo) l’anno prossimo.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, LOVREN PISTA PERCORRIBILE

Il calciomercato della Roma entro il gong del 2 settembre dovrebbe comunque far registrare nomi in entrata sia in attacco che in difesa. Schick potrebbe essere sostituito da Kalinic, mentre Taison resta il favorito come attaccante esterno. Ma c’è la pista del difensore da seguire, con Daniele Rugani richiesto ufficialmente in prestito con diritto di riscatto per rimandare tra 12 mesi eventuali discussioni sul prezzo del cartellino del giocatore, che vorrebbe comunque fortemente rilanciarsi vestendo di nuovo una maglia da titolare. In alternativa è sempre percorribile la pista che porta a Lovren del Liverpool. La volontà del giocatore di lasciare l’Inghilterra c’è e i Reds devono fare i conti con questo. Ma oltre a un cartellino da trattare ormai con pochi giorni di tempo, bisogna valutare anche le richieste del croato, che chiede un ingaggio alto e soprattutto un oneroso contratto quadriennale: una possibilità alla quale la Roma penserà seriamente se i tempi per Rugani diventassero irrimediabilmente stretti.

