CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ABRAHAM AL MILAN, BALLANO POCHI MILIONI

Il calciomercato Roma si intreccia con quello rossonero per cercare di venire incontro alle rispettive esigenze. Il Milan ha bisogno di un’alternativa a Morata, mentre la Roma è alla ricerca di un rinforzo affidabile per la fascia destra. Da questa esigenza nasce l’idea di uno scambio tra Alexis Saelemaekers e Tammy Abraham, con un conguaglio economico a favore dei giallorossi. Per la Roma, Saelemaekers non è solo un’opzione, ma un obiettivo concreto.

Abraham Saelemaekers, scambio tra Roma e Milan/ Calciomercato news: siamo ai dettagli (28 agosto 2024)

Dalla serata di ieri, i contatti tra Roma e Milan si sono intensificati per valutare la fattibilità dell’operazione di calciomercato. Attualmente è in corso una conference call tra l’amministratore delegato del Milan, Giorgio Furlani, e l’amministratrice delegata della Roma, Lina Souloukou, per definire i termini economici della trattativa. La proposta del Milan prevede di valutare Saelemaekers 17 milioni di euro e aggiungere un conguaglio economico di 4-5 milioni di euro. Tuttavia, la Roma valuta Abraham 22 milioni e ritiene che Saelemaekers non debba essere valutato oltre i 12 milioni di euro, cifra corrispondente al riscatto non esercitato dal Bologna alla fine della scorsa stagione.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Il West Ham tentenna, Abraham al Milan per Saelemaekers (28 agosto 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: ZALEWSKI E SHOMURODOV IN CERCA DI COLLOCAZIONE

Il calciomercato Roma, dopo aver finalizzato l’acquisto di Danso, deve ora affrontare le questioni legate alle uscite reparto offensivo. Attualmente, i nomi di Abraham e Zalewski sono sulla lista dei possibili cedibili, mentre Shomurodov, dopo il gol segnato contro l’Empoli, potrebbe avere più chance di trovare una collocazione nella massima serie. Nelle ultime ore è riemerso un interesse del Genoa, che l’ha lanciato alla ribalta vendendolo ai giallorossi e che ora potrebbe riaccoglierlo in prestito.

Kevin Danso Roma, calciomercato news/ Prestito con obbligo di riscatto: le cifre dell'affare (27 agosto 2024)

Zalewski ha disputato le prime due partite di campionato, ma senza convincere pienamente. De Rossi lo ha difeso dopo i fischi ricevuti contro l’Empoli, ma il rapporto con i tifosi sembra ormai compromesso. Nei giorni scorsi, il PSV Eindhoven ha presentato un’offerta di 9 milioni di euro per lui. Tuttavia, Zalewski ha espresso dubbi e lo ha comunicato sia al suo agente che a De Rossi. Il polacco vuole rimanere a Trigoria, convinto di essere parte integrante del progetto di DDR e determinato a ritagliarsi il suo spazio nella squadra.