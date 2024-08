CALCIOMERCATO ROMA NEWS: È CAOS!

Il calciomercato della Roma, dopo il colpo di scena della permanenza di Paulo Dybala, non si è certo fermato e continua a vivere ore febbrili. In parallelo con la trattativa per Kevin Danso con il Lens, Ghisolfi è impegnato anche nel negoziare il trasferimento di Tammy Abraham al West Ham. La Roma spera di finanziare l’acquisto del difensore proprio grazie ai fondi ricavati dalla cessione dell’attaccante inglese. L’accordo con il West Ham prevede un prestito oneroso di 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni.

Kevin Danso Roma, calciomercato news/ Prestito con obbligo di riscatto: le cifre dell'affare (27 agosto 2024)

Abraham ha mostrato apertura verso questa soluzione, ma le parti stanno ancora discutendo l’ingaggio, poiché gli Hammers non possono coprire i 6 milioni netti attuali. Con queste due trattative in corso, la Roma è ora chiamata a prendere decisioni definitive sul mercato. Il West Ham deve prima liberare risorse e potrebbe non essere in grado di concretizzare l’affare in tempo. La Roma, intanto, insiste per 25 milioni di euro, e nel frattempo il Milan torna a farsi avanti.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Abraham al West Ham libera Danso! (27 agosto 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS: SAELEMAEKERS SUL PIATTO PER ABRAHAM

Il calciomercato della Roma continua a registrare l’interesse dei rossoneri per Abraham, che piace a Paulo Fonseca. Dopo i contatti avviati a luglio, il centravanti aveva già dato il suo assenso per trasferirsi a Milano, dove ritroverebbe il suo amico Tomori. Tuttavia, il Milan deve trovare un accordo sulla formula dell’affare e il tempo stringe. I rossoneri non sono disposti a pagare l’intero importo richiesto da Ghisolfi e potrebbero offrire una contropartita tecnica, come Saelemaekers. Le prossime ore saranno decisive.

Calciomercato Roma/ Il West Ham vuole Abraham. Idea di scambio Frattesi-Cristante (26 agosto 2024)

Dopo la conclusione dell’affare Danso, atteso in città a breve, la Roma ha bisogno di ulteriori cessioni per finanziare nuovi acquisti. De Rossi continua a richiedere un centrocampista, ma senza nuovi incassi sarà difficile realizzare l’operazione. Koné, obiettivo principale di De Rossi, è vicino al Milan. Tra i giocatori sacrificabili c’è Bove, sul quale c’è interesse da parte del Nottingham Forest anche se il giovane centrocampista preferirebbe restare nella Capitale.