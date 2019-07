CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Veretout, domani visite mediche, Higuain…(ultime notizie)

Il calciomercato della Roma sembra vicino alla svolta di un nuovo acquisto già nell’aria da diverso tempo, ma che sta per diventare ufficiale. Secondo quanto riportato da Sky nella giornata di giovedì è stato definitivamente trovato l’accordo tra Roma e Fiorentina per il trasferimento in giallorosso del centrocampista francese Jordan Veretout. Gli ultimi dettagli economici sono stati definiti e ormai le due società sono pronte ad annunciare la fumata bianca relativamente alla trattativa. La Roma verserà immediatamente 1 milione per il prestito, mentre nel 2020 corrisponderà alla Fiorentina 16 milioni di euro per l’obbligo di riscatto e 2 di bonus. Le visite mediche potrebbero andare in scena già nella giornata di oggi, venerdì, o al più tardi sabato nella clinica romana di Villa Stuart.

Calciomercato Roma news, Higuain nicchia

Il calciomercato della Roma ruota ancora attorno alla suggestione Gonzalo Higuain, ma nonostante l’offerta giallorossa il Pipita sembra deciso a restare alla Juventus. L’attaccante argentino non sembra disposto ad accettare la proposta di trasferirsi nella Capitale nonostante la telefonata del tecnico Paulo Fonseca, che aveva promesso un posto da titolare inamovibile per il bomber argentino. L’ex Napoli è rimasto insoddisfatto dal doppio prestito con scarsi risultati nell’ultima stagione Milan e Chelsea e vuole rilanciarsi alla Juventus, considerando anche l’affetto dimostrato dai tifosi bianconeri. La Roma non sembra comunque decisa a indirizzarsi verso un piano B se prima non sarà ufficiale la partenza di Edin Dzeko, da tempo corteggiato dall’Inter.





