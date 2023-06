CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Volpato fa saltare 9 milioni e Frattesi? Su Scamacca novità…(13 giugno 2023)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, VOLPATO INGUAIA PINTO!

Il calciomercato della Roma, dopo l’arrivo di Aouar, si muove su altre trattative ma alcuni interessi importanti, come quello su Frattesi, potrebbero subire una brusca frenata. Si parla di Cristian Volpato, giovane talento del settore giovanile del club giallorosso che ha disputato diverse partite con la squadra di José Mourinho quest’anno, che ha rifiutato il trasferimento al Sassuolo. Questa decisione improvvisa ha comportato una perdita di circa 9 milioni di euro nelle casse della Roma, che aveva già praticamente concluso la cessione del giocatore.

Una situazione che ha sicuramente creato un problema finanziario per il club capitolino e che richiederà un ripensamento delle strategie di mercato, a partire dalla possibile acquisizione di Davide Frattesi da parte della Roma. Il centrocampista della Nazionale azzurra, attualmente in forza al Sassuolo, sembra essere da tempo un obiettivo interessante per il club giallorosso. Tuttavia, non sono ancora state raggiunte conclusioni definitive e Volpato, che poteva essere una importante pedina di scambio nella trattativa, potrebbe frenare il tutto.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, NO ALL’ARABIA DI DYBALA. C’È L’OK DI SCAMACCA!

La Roma è alla ricerca di un attaccante a costo zero. In tal senso l’idea di calciomercato che porta a Scamacca per la Roma non è più una suggestione. Giovedì Pinto vola a Londrat per parlare con gli agenti dell’ex Sassuolo che ha già dato il suo ok. Nel frattempo, si sono diffuse voci su un possibile trasferimento di Paulo Dybala in Arabia Saudita. Tuttavia, l’agente dell’attaccante argentino ha smentito categoricamente queste speculazioni di calciomercato che lo vedono lontano da Roma. Dybala rimarrà dunque al momento alla Roma nonostante le voci di mercato che lo hanno circondato in questi mesi, a partire dalla clausola che per l’estero potrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro, dunque abbastanza abbordabile per un campione del mondo autore di 18 gol stagionali nonostante molti problemi fisici.

Jorge Antun, agente di Paulo Dybala, ha confermato come l’attaccante sudamericano sia innamoratissimo di Roma e che il trasferimento in Arabia Saudita non sia assolutamente nei programmi di questa estate. “Paulo non ha parlato con nessuno e io non ho ricevuto alcuna chiamata oppure offerta da club dell’Arabia Saudita. Io sono incaricato di ascoltare le società interessate in caso, Paulo adesso è in vacanza“, ha dichiarato Antun al canale mediatico argentino AlbicelesteTalk. Dunque le possibili lusinghe dell’Al Hilal e dell’Al-Nassr dovrebbero essere respinte al mittente.











