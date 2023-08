CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Zapata o Muriel per l’attacco, Solet o Demiral per la difesa (9 agosto 2023)

La Roma si prepara a dare un nuovo volto alla sua formazione, con le mosse di calciomercato che portano cambiamenti significativi nel reparto offensivo e in difesa. Dopo la cessione di Ibanez all’Al-Ahli, l’attenzione si sposta verso il rinforzo dell’attacco e il nome in cima alla lista è quello di Duvan Zapata dell’Atalanta. La squadra giallorossa, guidata da José Mourinho, cerca un attaccante esperto e fisicamente forte per arricchire le opzioni offensive.

Inizialmente, i club avevano discusso di Muriel, ma l’attenzione si è poi spostata su Zapata. I primi contatti sono stati avviati e al momento la Roma sta valutando l’opzione del prestito con diritto di riscatto. Tuttavia, si dovrà lavorare con l’Atalanta, dato che il club nerazzurro sembra essere orientato verso una cessione a titolo definitivo. Nonostante non ci sia ancora un accordo, il fatto che Zapata non sia una scelta regolare nelle formazioni di Gasperini e il suo ingaggio pesante potrebbero spingere le cose in una direzione diversa.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, DOPPIA IPOTESI IN DIFESA

Dopo aver ufficializzato la cessione di Roger Ibañez all’Al-Ahli, annunciata anche da José Mourinho attraverso un post su Instagram, la Roma si trova ora in cerca di un giocatore per rafforzare ulteriormente il reparto difensivo. Mentre si attende il comunicato ufficiale da parte del club, l’attenzione è rivolta verso l’acquisizione di un nuovo difensore che possa integrarsi nella squadra. Le ultime notizie provenienti dal giornalista esperto di calciomercato Relevo Matteo Moretto, suggeriscono che la Roma stia valutando diversi profili per rinforzare la linea difensiva.

Tra i nomi presi in considerazione emergono con forza quelli di Oumar Solet, classe 2000 proveniente dal Salisburgo, e Merih Demiral, attualmente in forza all’Atalanta. La conferma dei contatti da parte della Roma con Oumar Solet sembra essere solida. La squadra giallorossa è in attesa di comprendere se il Salisburgo sia disponibile a cedere in prestito il giovane difensore, una soluzione che sembra essere la preferita dalla Roma per questa operazione. Mentre la trattativa è ancora in corso, Demiral rappresenta un’alternativa concreta anche se i bergamaschi sembrano meno inclini alla cessione in prestito.











