CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Ziyech al posto di Zaniolo, il Bournemouth chiede Viña

Il tormentone di calciomercato relativo alla permanenza alla Roma di Nicolò Zaniolo sembra finalmente destinato a giungere alla sua conclusione. Non convocato per la gara da disputare in campionato in casa dello Spezia, l’azzurro sembra essere ormai ad un passo dall’addio alla Capitale per approdare in Premier League dove il Tottenham sembra la principale candidata ad aggiudicarselo lasciando a bocca asciutta le altre pretendenti come il Leicester City, Newcastle e West Ham.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, i giallorossi potrebbero accontentarsi di 30 milioni di euro più bonus per convincersi a liberare subito il calciatore in scadenza di contratto a giugno del 2024, ovvero al termine della prossima stagione, ma vorrebbero essere certi dell’obbligo di riscatto mentre i londinesi condizionerebbero questo aspetto alla qualificazione alla Champions League. Questa soluzione non sembra essere gradita al direttore Pinto ed i suoi collaboratori che starebbero spingendo per avere maggiori certezze. Attenzione dunque anche ai possibili 25 milioni di euro che il Brighton di mister De Zerbi sarebbe disposto ad offrire per arrivare a Zaniolo.

In casa Roma si apre dunque la corsa al successore di Zaniolo in questi freddi giorni di calciomercato invernale. Secondo quanto rivelato da Tuttosport, i capitolini avrebbero messo nel mirino Hakim Ziyech del Chelsea per rimpiazzare l’azzurro con la consapevolezza che il marocchino, protagonista anche al Mondiale in Qatar con la sua Nazionale, potrebbe decidere di accasarsi altrove visti gli importanti acquisti effettuati dal suo club, su tutti quello di Mudryk. Accostato per diverso tempo anche al Milan, Ziyech dovrebbe dunque essere il candidato principale per il post-Zaniolo senza dimenticare l’interesse per Deulofeu dell’Udinese.

Calciomercato Roma news, il Bournemouth pensa al prestito di Viña

Sempre dando uno sguardo agli eventuali movimenti in uscita, c’è un altro calciatore che potrebbe salutare la Roma entro la fine di questa finestra invernale di calciomercato. Stiamo parlando di Matias Viña, terzino brasiliano che non ha mai offerto buone prestazioni in maniera continuativa e non ha quindi soddisfatto le aspettative per cui era stato preso. Stando a quanto rivelato dai britannici del Dailymail.co.uk, il Bournemouth starebbe provando ad aggiudicarsi Viña con la formula del prestito.











