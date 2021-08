Calciomercato Roma/ Pedro alla Lazio, affare storico. Prestito per Torreira?

CALCIOMERCATO ROMA: PEDRO PASSA ALLA LAZIO, AFFARE STORICO

Sono ore caldissime per questo che è certo un affare di calciomercato storico per la Roma come per la Capitale: Pedro è pronto a firmare un contratto biennale da 2.5 milioni a stagione con la Lazio, approdando dunque a Formello già in questa settimana. Erano quasi quarant’anni che le due società romane non facevano affari tra loro: l’ultimo riferimento è il passaggio di sponda di Carletto Perrone, occorso però nel 1981. Ma ora dopo tanti anni Roma e Lazio si rimettono allo tesso tavolo: segno ovviamente dei tempi, tenuto conto poi anche di quanto convenga questa fare per entrambe le società, specialmente dal punto di vista economico. Pedro infatti, pur avendo un contratto con la Roma fino al 2023 era un esubero nella rosa di Mourinho, pesantissimo visto sarebbe costato quasi 8 milioni lordi nelle prossime due stagioni). Le doti del calciatore però hanno richiamato l’attenzione di Maurizio Sarri che già lo conosceva dai tempi del Chelsea e il tecnico ha dunque chiesto alla Lazio di intervenire: i biancocelesti dunque si sono messi all’opera, offrendo allo spagnolo uno stipendio pari a quello che percepisce alla Roma, ben convincendolo. La firma dunque ormai è praticamente certa: da aggiungere poi che il calciatore ha accettato di rinunciare alla mensilità di agosto dalla Roma e che pure il club giallorosso lo lascerà partire senza richiedere alcun indennizzo. In ogni caso un gran risparmio per le casse giallorosse, che pure avrebbero dovuto pagare altri due 2 milioni al Fisco se il giocatore fosse stato ceduto all’estero (per la normativa del Decreto crescita).

CALCIOMERCATO ROMA: IPOTESI LUCAS TORREIRA

Ma non è solo nel calciomercato in uscita che si muove la Roma: anzi nelle ultime ore è sempre più caldo il nome di Lucas Torreira. Il giocatore già nei giorni scorsi sarebbe stato offerto alla Roma dall’Arsenal, che ne detiene il cartellino fino al 2023, riscontrando l’interesse della dirigenza di Trigoria, che già erano stata sulle stracce del mediano nella finestra estiva di contrattazioni del 2020. Stando poi alle ultime indicazioni di calciomercato it. pare che per il Gunners la Roma stia pensando di proporre il prestito secco, preferibilmente gratuito: l’accordo con il club inglese potrebbe dunque non essere poi lontano, specie se l’Arsenal acconsentirebbe a pagare una parte dell’ingaggio dello stesso Torreira. La trattativa potrebbe dunque presto farsi interessante: sarà il mediano l’ultimo colpo di mercato della Roma?

