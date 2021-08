Calciomercato Roma/ Trattative in uscita: sondaggi per Florenzi, Pedro, Pastore e…

CALCIOMERCATO ROMA, LA SITUAZIONE DI FLORENZI E PEDRO

La Roma del nuovo tecnico José Mourinho è alle prese con alcune difficoltà riguardanti il calciomercato in uscita. Tiago Pinto, infatti, non riesce a chiudere le trattative per poter finanziare alcuni acquisti in entrata. Stando a quanto riportato da La Repubblica, sono solo alcuni della lunga lista degli esuberi a ricevere dei sondaggi. Uno di questi, per esempio, è Alessandro Florenzi – terzino appena rientrato dal prestito al Paris Saint-Germain e dalla vittoriosa spedizione agli Europei con l’Italia di Mancini -, che avrebbe diversi estimatori in Spagna, Siviglia in primis. Per lui, scrive il giornale, si tratterebbe di un ritorno in Liga, dopo l’esperienza dello scorso anno a Valencia.

Un altro giocatore con un’offerta all’attivo è l’ex attaccante di Barcellona e Chelsea, Pedro. Lo spagnolo avrebbe ricevuto un sondaggio da parte del Genoa, società che è alla ricerca di un profilo di esperienza per compiere il salto di qualità e puntare a posizioni migliori in campionato. Sarà decisiva la volontà del calciatore, che ci starebbe pensando, dato che le sue possibilità di figurare tra i titolari di José Mourinho sono bassissime.

CALCIOMERCATO ROMA, GLI ALTRI PARTENTI

Gli altri giocatori che potrebbero lasciare la città capitolina nelle prossime settimane sono Nzonzi e Pastore, entrambi sondati da alcune squadre qatariote. I due, in caso di accordo tra le società, godrebbero di un ingaggio milionario, ma al momento trattasi solamente di voci di corridoio: nulla di ufficioso o ufficiale. Stessa sorte potrebbe riguardare il portiere Olsen, rientrato dal prestito in Inghilterra all’Everton, dove è stato impiegato per sole sette partite (con nove gol al passivo, ndr).

L’estremo difensore della Nazionale svedese, infatti, è stato inserito tra i cedibili. Per lui si potrebbe aprire un futuro francese: Lille e Rennes sono interessate al cartellino del classe ’90. Anche per lui le due compagini transalpine hanno effettuato solamente un sondaggio, ma filtra ottimismo su un accordo vantaggioso per entrambe le parti. In particolare per la Roma, che vorrebbe fare qualche colpo in entrata per regalare a Mourinho una rosa di livello.

