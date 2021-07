CALCIOMERCATO ROMA/ Spunta Maksimovic per il centrocampo, Vina in arrivo

CALCIOMERCATO ROMA, MAKSIMOVIC PER IL CENTROCAMPO

La dirigenza della Roma vorrebbe consegnare al nuovo allenatore José Mourinho una rosa altamente competitiva per la prossima stagione operando con giudizio in questa finestra di calciomercato. Tuttavia, l’obiettivo principale per il centrocampo, ovvero Granit Xhaka, sembra essere difficile da raggiungere per i giallorossi a causa delle richieste formulate dall’Arsenal ed in queste ore emerge quindi un altro nome in teressante che potrebbe fare al caso dei capitolini. Stiamo parlando di Nemanja Maksimovic, ventiseienne serbo di proprietà del Getafe con cui lo scorso anno ha collezionato 35 presenze totali nella Liga a cui si aggiunge pure una rete. Secondo quanto rivelato dalla stampa spagnola di Marca, la Roma si sarebbe fatta avanti con il club in cui milita il centrocampista per sondare il terreno ed in risposta ha appreso di dover versare 15 milioni di euro per coprire il costo della clausola rescissoria al fine di aggiudicarselo. Questa scelta del Getafe è dovuta soprattutto all’obbligo di dover pagare al Valencia il 15% dell’incasso dalla futura rivendita.

CALCIOMERCATO ROMA, MATIAS VINA IN ARRIVO

La Roma dopo aver presentato ufficialmente Rui Patricio, acquistato dal Wolverhampton, sembra ormai essere vicinissima al completamento di un’altra operazione in entrata per questa sessione di calciomercato estivo. Stiamo parlando di Matias Vina, esterno sinistro uruguaiano di proprietà del Palmeiras che è stato individuato come l’elemento più indicato per rimpiazzare Leonardo Spinazzola, fermo per infortunio per sei mesi dopo le fatiche ad Euro 2020 con la Nazionale italiana Campione d’Europa. Nonostante qualche contrattempo dovuto ad alcuni dettagli da sistemare tra le due società in merito a questo trasferimento, come confermato anche dal giornalista Marco Juric tramite il suo account Twitter, Vina è atteso in giornata nella Capitale. Il suo arrivo dal Brasile comporterà un periodo di isolamento che durerà una decina di giorni ma l’uruguaiano sarebbe già partito verso l’Italia per effettuare le visite mediche e firmare con la Roma.

