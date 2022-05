Calciomercato Roma/ Suggestione Wan-Bissaka dall’Inghilterra: costa 30 milioni

CALCIOMERCATO ROMA: INDIZIO PER WAN-BISSAKA?

Il calciomercato Roma è alle prese con la costruzione della squadra che sarà ancora agli ordini di José Mourinho. Dopo aver vinto la Conference League, i giallorossi sanno bene che l’asticella si dovrà ora alzare: in campionato il sesto posto è stato utile per guadagnare l’Europa League (che sarebbe comunque arrivata dal trionfo internazionale), ma i piani della società sono quelli di tornare competitivi per la Top Four, il che naturalmente significherebbe rimettere piede in Champions League. Tra le priorità della Roma durante il calciomercato estivo c’è anche il rinforzare i reparti, andando a prendere calciatori non necessariamente titolari ma che si possano alternare nel turnover, senza che la qualità media della squadra si abbassi troppo (tema “caldo” a Trigoria da quella famosa batosta dell’Aspmyra contro il Bodo/Glimt).

Ecco allora che sul taccuino della società potrebbe comparire il nome di Aaron Wan-Bissaka: a dire il vero per il momento è una suggestione che però potrebbe racchiudere un reale indizio di mercato. Noel Whelan, che è stato un attaccante del Leeds e oggi lavora per Football Insider, ha dichiarato che Wan-Bissaka “dovrebbe firmare per la Roma”, ritenendo che possa fare bene con la squadra di un Mourinho che lo conosce, avendolo affrontato da avversario quando il terzino inglese giocava con il Crystal Palace, e lo Special One allenava il Manchester United.

I COSTI DELL’OPERAZIONE WAN-BISSAKA

Mourinho e Wan-Bissaka non si sono poi incrociati: il laterale è arrivato al Manchester United nell’estate 2019, il manager portoghese era stato esonerato nel corso della stagione precedente e al suo posto era arrivato Ole Gunner Solskjaer. Con l’ex attaccante dei Red Devils, Wan-Bissaka è diventato un titolare fisso riuscendo a mostrare le sue doti; non ha ancora esordito nella nazionale maggiore ma in quel ruolo è chiuso da tre colleghi che sono dei mostri sacri, visto che stiamo parlando di Trent Alexander-Arnold, Kyle Walker e Kieran Trippier.

A questo punto però un trasferimento per Wan-Bissaka potrebbe essere la soluzione per dare una svolta alla carriera: dipenderà anche dalla volontà di Erik Ten Hag, come noto nuovo allenatore del Manchester United. Al momento possiamo dire che il cartellino del terzino destro è in scadenza nel 2024, dunque la richiesta dei Red Devils non può essere particolarmente bassa e infatti, stando alle indiscrezioni, si attesta intorno ai 30 milioni di euro. In questo caso allora la Roma, per portare a termine l’eventuale operazione di calciomercato, potrebbe orientarsi sul prestito con diritto di riscatto; come detto però stiamo parlando di una semplice ipotesi, non è affatto detto che da qui la società giallorossa vada poi a sviluppare una trattativa concreta.

