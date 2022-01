CALCIOMERCATO ROMA/ Ufficiale Maitland-Niles, gli altri obiettivi per il centrocampo

La finestra di calciomercato invernale è cominciata ufficialmente da meno di una settimana ma in casa Roma i dirigenti stanno lavorando parecchio al fine di garantire un organico altamente competitivo al tecnico Josè Mourinho. Secondo quanto emerso in queste ore, oggi dovrebbe essere la giornata decisiva per lo sbarco nella Capitale di Ainsley Maitland-Niles, ventiquattrenne in arrivo dai londinesi dell’Arsenal.

Esterno inglese capace di giocare anche da mezz’ala, Maitland-Niles è diventato un nuovo calciatore della Roma in maniera ufficiale a partire da questa mattina, dopo il deposito del suo contratto in Lega. Il trasferimento è stato agevolato anche dal fatto che l’esterno avrebbe effettuato le visite mediche di rito già a Londra prima di arrivare in queste ore nella Capitale. Quello dell’ormai ex Arsenal è il primo acquisto di gennaio per Pinto che starebbe mettendo le mani anche su Sergio Oliveira del Porto.

CALCIOMERCATO ROMA: MAITLAND-NILES ATTESO NELLA CAPITALE

In questo calciomercato di gennaio i nomi di Maitland-Niles e Oliveira potrebbero non essere gli unici due elementi che andranno a puntellare la rosa giallorossa. Altri giocatori seguiti con grande interesse dalla dirigenza del club italiano sono anche Florian Grillitsch, ventiseienne austriaco dell’Hoffenheim, e Boubacar Kamara, ventiduenne francese dell’Olympique Marsiglia, come prime alternative al portoghese.

