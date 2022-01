CALCIOMERCATO ROMA/ Xhaka rimane all’Arsenal, il Venezia pensa a Darboe

CALCIOMERCATO ROMA: XHAKA NON LASCIA L’ARSENAL

La dirigenza della Roma sta lavorando in questa fase finale del calciomercato invernale per regalare un ultimo colpo al tecnico José Mourinho. Il reparto più chiacchierato in questo senso è il centrocampo, dove i giallorossi hanno già aggiunto due innesti importanti come Oliveira e Maitland-Niles. Nell’elenco dei possibili candidati a vestire la maglia della Roma in mediana spicca il nome di Granit Xhaka, di proprietà dell’Arsenal ed a lungo inseguito la scorsa estate.

Lo svizzero alla fine ha però rinnovato il suo contratto con i Gunners fino al giugno del 2024 ma a causa di qualche infortunio ed in generale lo scarso impiego in campo starebbero spingendo Xhaka a guardarsi intorno per trovarsi una nuova sistemazione, con la consapevolezza di avre mister Mourinho tra i suoi fan. Tuttavia, secondo quanto rivelato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, il ventinovenne non lascerà Londra a gennaio ed i discorsi sono quindi eventualmente rimandati per la prossima sessione estiva di trattative.

CALCIOMERCATO ROMA: LE MANOVRE DEI GIALLOROSSI

In casa Roma si ragiona anche su qualche partenza in questi ultimi giorni di calciomercato. Uno che potrebbe salutare i giallorossi è Ebrima Darboe, di ritorno dalla Coppa d’Africa dove è stato eliminato dal Camerun nei quarti di finale. Il gambiano, sotto contratto fino al giugno del 2026, potrebbe andare a vivere un’esperienza al Venezia, club che lo segue con interesse. Finora quest’anno Darboe ha raccimolato appena 5 presenze tra Conference League e Serie A con anche un assist vincente fornito ai suoi compagni.

