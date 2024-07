Calciomercato Torino News/ Castrovilli e Bonaventura nel mirino, scambio Sanabria-Luvumbo (10 luglio 2024)

CALCIOMERCATO TORINO, DUE EX FIORENTINA TRA GLI OBIETTIVI

Il calciomercato Torino ruota attorno a due ex Fiorentina. Gaetano Castrovilli e Giacomo Bonaventura sarebbero infatti in orbita granata ed entrambi sono attualmente svincolati, dato che il loro contratto con la squadra toscana è scaduto il 30 giugno 2024 e ad oggi sono liberi di firmare con qualunque squadra.

Calciomercato Torino News/ Spunta Franculino per l'attacco, Laurienté si allontana (9 luglio 2024)

Castrovilli fino a qualche anno fa era tra i prospetti italiani più interessanti, ma gli infortuni hanno fermato la sua ascesa. Il mancato trasferimento in Premier League al Bournemouth e il rinnovo mai arrivato da parte della Fiorentina sono il manifesto del suo calo. Il passaggio al Torino, che offre 1 milione all’anno di ingaggio, potrebbe essere la soluzione di calciomercato ideale per ripartire nonché la squadra in vantaggio per il trequartista, avendo di recente superato la Lazio.

Calciomercato Torino news/ Buongiorno e Ilic vicini alla cessione. Bellanova resterà granata (6 luglio 2024)

Bonaventura invece darebbe quel tocco di qualità che al Torino manca. Juric per anni si è lamentato della poca tecnica e di un Toro troppo operaio e poco fantasioso. Jack ha dimostrato anche quest’ultimo anno con la Fiorentina di essere una validissima soluzione e il Torino potrebbe affondare il colpo di calciomercato.

CALCIOMERCATO TORINO, SCAMBIO IN ATTACCO CON IL CAGLIARI

Il calciomercato Torino è al lavoro per uno scambio con il Cagliari. Secondo La Stampa, le due società starebbe imbastendo un’operazione che vedrebbe Tony Sanabria passare ai rossoblu mentre Luvumbo Zito accasarsi ai granata. Una situazione che attende risvolti.

Calciomercato Torino News/ Lo Zenit offre 25 milioni per Ilic, si accelera per Welington (3 luglio 2024)

Davide Nicola, nuovo allenatore del Cagliari, ha già allenato Sanabria durante il suo operato al Torino ed è stato un elemento cardine della sua squadra. La convivenza con Zapata, sempre stando a quanto scrive il quotidiano torinese, avrebbe tolto spazio al paraguaiano che ritroverebbe minuti importanti con i sardi.

Luvumbo Zito è stato accostato nei mesi scorsi sia alla Roma che al Napoli, salvo poi saltare tutto. Il giocatore angolano ha messo a referto gettoni importanti in Serie A che hanno accresciuto il suo già importante valore all’interno del Cagliari. Il Torino potrebbe rappresentare per lui un ottimo salto in avanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA