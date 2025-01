Calciomercato Torino News: il rebus del post Zapata

L’infortunio di Duvan Zapata, avvenuto durante il match contro l’Inter del 5 ottobre 2024, ha sparigliato le carte sulla tavola dei granata e agita il calciomercato Torino. Il Toro infatti, fino ad allora sorpresa del campionato, ha iniziato a perdere punti scivolando fino alla seconda metà della classifica, inoltre Che Adams, Sanabria e Karamoh non sono riusciti a garantire il peso offensivo offerto dall’attaccante colombiano. Per questo motivo Urbano Cairo sarebbe alla ricerca di un attaccante per colmare la voragine lasciata vuota da Zapata.

Calciomercato Inter News/ Rebus difesa: Buchanan fa spazio a Zalewski nell'affare Frattesi? (22 gennaio 2025)

Vari sono stati i profili sondati dagli uomini del calciomercato Torino: Correa dell’Inter, ritenuto troppo oneroso; Jovic del Milan, su cui desta problemi la tenuta fisica; Simeone dal Napoli, pista notevolmente complicata dall’addio di Kvicha Kvaratskelia. Più fattibili sono stati ritenuti poi i profili di Andrea Petagna e Beto, sul primo tuttavia permangono i dubbi sulla prolificità, non supera infatti la soglia dei 5 gol stagionali dal 2020; mentre il secondo, perfetto sotto vari punti di vista costringerebbe però il Torino ad un notevole sacrificio economico per strapparlo all’Everton.

Per questo motivo si è fatta strada ultimamente l’ipotesi di uno scambio di prestiti con la Fiorentina, dal Torino partirebbe Antonio Sanabria, mentre da Firenze Christian Kouamè.

DIRETTA/ Udinese Empoli Primavera (risultato finale 1-1): Bacci pareggia i conti (22 gennaio 2025)

Calciomercato Torino News: tutti pazzi per Kouamè

Seppur l’attaccante ivoriano non sia il bomber di razza che cerca il Torino, Cairo potrebbe approfittare dell’operazione per sostituire Sanabria. Infatti i due percepiscono stipendi simili, 1.6 milioni di euro il granata contro gli 1.7 milioni del gigliato, non ci sarebbero perciò particolari ostacoli all’operazione, almeno fino ad adesso…

Infatti, proprio quando lo scambio di calciomercato Torino – Fiorentina fra Sanabria e Kouamè sembrava chiuso è improvvisamente irrotta una forte concorrenza. Il giocatore infatti non sarebbe solo nel mirino del Torino, ma piacerebbe anche a Cagliari, Genoa, Venezia, Parma e, soprattutto, Empoli.

I toscani dopo l’infortunio di Pietro Pellegri che lo terrà lontano dai campi fino a fine stagione sono alla ricerca infatti di un rinforzo in attacco, il principale indiziato era Eldor Shomurodov, su cui però è subentrato il Venezia che sta per privarsi di Pohjanpalo, gli azzurri starebbero perciò tentando di soffiare Kouamè ai rivali.

L’agente del calciatore era atteso nella giornata di oggi al Viola Park ma l’appuntamento è saltato. Il grande ostacolo per ora è rappresentato dalla richiesta della Fiorentina, che ammonterebbe a circa 7 milioni di euro, cifra che l’Empoli non è pronto a sborsare. Improvvisamente il mercato delle medio piccole potrebbe quindi accendersi attorno a Christian Kouamè.

Diretta/ Lazio Torino Primavera (risultato finale 2-1): la decide Farcomeni! (22 gennaio)