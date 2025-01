Calciomercato Udinese News: Emil Audero l’opzione più facile

Il calciomercato Udinese ha già sistemato con alcuni colpi in entrata e in uscita le zone di campo che il tecnico Kosta Runjaic riteneva non all’altezza per concludere al meglio la stagione, ufficializzata la cessione in prestito di Enzo Ebosse al Jagiellonia si aspetta solo l’arrivo di Valentin Gomez per le visite mediche e la firma del contratto, atteso per domani, sarà poi ufficializzato come il secondo colpo in difesa per i friulani dopo quello di Oumar Solet. Un’altra situazione a cui però l’Udinese deve far fronte è quella del portiere, infatti il titolare Maduka Okoye è fuori da mesi per un infortunio e nelle ultime settimane è stato indagato per calcioscommesse e messo fuori rosa.

Razvan Sava e il nuovo acquisto Egil Selvik non sembrano dare garanzie ecco che quindi si va alla ricerca di nuovi nomi per la porta, il profilo più semplice da raggiungere è quello di Emil Audero che quest’anno ha giocato solo 8 partite con il Como, dopo che in estate era stato acquistato con l’idea che facesse il titolare. Il ragazzo vorrebbe andare in una squadra che gli garantisca più minuti ma all’Udinese dovrebbe comunque giocarsi il posto con i portieri già presenti in rosa e quindi potrebbe scegliere di scendere di categoria e accasarsi al Palermo.

Calciomercato Udinese News: Pau Lopez e Gavin Bazunu i nomi più apprezzati

Il secondo nome, che convince molto di più il calciomercato Udinese è quello di Pau Lopez, il trentenne portiere spagnolo quest’anno ha trovato solo 2 presenze con il Girona e in questa sessione invernale era già stato ceduto dall Olympique de Marseille, che detiene il cartellino, al Lens salvo poi venire bloccato dagli spagnoli per l’infortunio di Gazzaniga. Ora che il portiere argentino è tornato il Girona è disposto a terminare il suo prestito così da permettere al Marsiglia di girare Pau Lopez in prestito ad altre squadre dove potrebbe giocare titolare, come l’Udinese.

Il terzo e ultimo profilo per questo calciomercato Udinese che interessa al club friulano è quello di Gavin Bazunu, portiere irlandese classe 2002 di proprietà del Southampton che dopo aver passato gli ultimi due anni da portiere titolare, ha perso il posto in favore di Aaron Ramsdale, acquistato in estate per 22 milioni. Bazunu cerca quindi un nuovo club in cui giocare e il Southampton cerca una squadra disposta ad acquistarlo, questo è l’unico scoglio da superare in quanto l’Udinese è sicuramente interessata per via della sua giovane età ma la richiesta degli inglesi di trasferimento a titolo definitivo, o in prestito con obbligo di riscatto, per una cifra intorno ai 15 milioni non convince i friulani.