Chi invece partirà sarà Enzo Ebosse. Il difensore si unirà ai polacchi del Jagiellonia Białystok, mancano solo le visite mediche e dopodiché firmare il contratto che lo legherà alla società fino a giugno, in modo da accumulare minuti dopo i due sfortunati infortuni.

CALCIOMERCATO UDINESE NEWS, CHIESTI 20/25 MILIONI PER LUCCA

Il calciomercato Udinese rischia però di perdere un elemento fondamentale come Lorenzo Lucca. L’attaccante di Moncalieri è tra i centravanti italiani più in forma dell’intero palcoscenico nazionale e lo dimostra partita dopo partita.

Osservato da vicino nell’ultimo turno di campionato, i giallorossi si sono decisi a puntare su Lucca come sostituto di Artem Dovbyk. Il classe 2000 è interamente di proprietà dei friulani che hanno chiesto una cifra tra i 20 e 25 milioni per far partire il proprio attaccante.

Gianluca Nani, direttore sportivo dell’Udinese, ha commentato così: “Non mi stupisce l’interesse della Roma per Lorenzo, valuteremo l’offerta”. Insomma, i bianconeri sarebbero disposti a cederlo solamente dinanzi ad una proposta congrua.

D’altronde l’Udinese non può fare la guerra ai propri calciatori per rimanere: l’assenza di coppe europee e di ambizioni nel breve termine sono fattori che portano i giocatori più ambiti a pensare di lasciare Udine verso altri lidi.

Il progetto dell’Udinese è basato principalmente sulla salvezza come obiettivo minimo e man mano migliorare la posizione dell’anno precedente. Tutto questo con un’ottima gestione finanziaria che permette alla società di non essere obbligata a svendere per fare cassa.