Calciomercato Serie A News: Christian Kouame nuovo obiettivo in attacco per l’Empoli

Il calciomercato Serie A sta vivendo giorni di grande fermento, tante trattative che vengono portate avanti da tutte le società per trovare il tassello giusto per migliorare la rosa e permettere ai tecnici di puntare agli obiettivi imposti dalle società, che siano la salvezza o il raggiungimento delle posizioni che valgono le competizioni europee. In queste ore diverse squadre stanno anche cercando sostituti per le cessioni già compiute o che stanno per esserlo puntando gli occhi su quei giocatori in uscita dalle big e quelli che desiderano cambiare aria, ma anche adocchiando in giro per l’Europa talenti e vecchie conoscenze del nostro campionato.

Calciomercato Bologna News/ Gillier e Vega, si guarda in Sudamerica per il futuro (24 gennaio 2025)

Una della società che è alla ricerca di nomi nel reparto offensivo in uscita dalle migliori squadre del nostro campionato è l’Empoli che ha a lungo trattato con la Roma per Eldor Shomurodov ma che ora è stata sorpassata dal Venezia che è alla ricerca di un sostituto di Pohjanpalo. Questo sgambetto da parte dei veneti ha fatto cambiare obiettivo all’Empoli che è andato a chiedere alla Fiorentina la disponibilità per Christian Kouame, sull’attaccante ivoriano c’è l’interesse di molte squadre, Torino e Genoa su tutti, ma i toscani potrebbero essere disposti ad acquistarlo a titolo definitivo o con un prestito con obbligo di riscatto, e questo potrebbe spostare la volontà dei viola nella loro direzione.

Calciomercato Serie B News/ Sernicola al Pisa, due colpi a sorpresa per la Sampdoria (24 gennaio 2025)

Calciomercato Serie A News: Alessio Cragno addio al Monza e tutte le altre trattative

Un’altra squadra al centro del calciomercato Serie A è il Monza che starebbe per cedere uno dei primi acquisti fatto nel momento del suo arrivo in Serie A ormai tre stagioni passate, il giocatore in questione è Alessio Cragno, portiere che a Cagliari era finito nel mirino delle grandi squadre italiane ma che passato a Monza non ha praticamente più visto il campo, ad essere interessato al giocatore è il Genoa che avendo ceduto Gollini alla Roma è alla ricerca o di un secondo portiere di livello, continuando a puntare su Nicola Leali, o di un nuovo portiere titolare e Cragno potrebbe essere il profilo giusto per entrambi questi ruoli.

Calciomercato Milan News/ Okafor e Chukwueze nel mirino del Bologna. Stoccarda su Pavlovic (24 gennaio 2025)

Altre trattative del calciomercato Serie A intavolate da società italiane in questa finestra di mercato invernale vedono l’Udinese che, dopo l’acquisto di Valentin Gomez, potrebbe salutare Enzo Ebosse, difensore camerunense, in direzione Jagiellonia, squadra polacca, e riportare in Italia Benjamin Tahirovic dall’Ajax, il Venezia che oltre a Shomurodov tratta anche Kike Perez del Real Valladolid per l’attacco. Andrei Radu potrebbe lasciare l’Inter per andare a giocare in Arabia Saudita all’Al Shabab di Pavel Nedved, Fatih Terim e Giacomo Bonaventura, infine il Como potrebbe cedere in prestito Nicholas Gioacchini e Ali Jasim rispettivamente in Grecia e in Olanda.