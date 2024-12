CALCIOMERCATO UDINESE NEWS, BIJOL IN PARTENZA A GENNAIO

La difesa potrebbe subire un duro colpo tramite il calciomercato Udinese di gennaio che sta ufficialmente per iniziare. Il venticinquenne Jaka Bijol potrebbe infatti lasciare il Friuli-Venezia Giulia già nel prossimo mese visto l’interesse manifestato nei suoi riguardi da due società importanti come l’Inter ed il Napoli. Sotto contratto con i bianconeri fino a giugno del 2027, il centrale in questa stagione ha già segnato due reti ed offerto un assist ai suoi compagni in diciotto presente totali tra Coppa Italia e Serie A, sottolineando ancor di più tutto il suo valore in quel ruolo.

Ora fermo in infermeria a causa di un infortunio da cui potrebbe comunque presto recuperare, si ipotizza infatti di rivederlo in campo già contro il Torino, Bijol sarebbe molto utile ai nerazzurri di Milano che potrebbero non trovare l’intesa per il rinnovo di un altro difensore fondamentale per mister Inzaghi come Stefan De Vrij. E’ risaputo invece che il tecnico Antonio Conte gradirebbe avere subito un altro centrale da alternare a quelli già presenti in rosa considerando pure che Juan Jesus non ha offerto le garanzie auspicate e potrebbe anche decidere di accettare il corteggiamento del Venezia. Tuttavia, l’Udinese non programma di liberare immediatamente Bijol, preferendo magari sostituirlo in estate.

CALCIOMERCATO UDINESE NEWS, DAVID RICARDO PER SOSTITUIRLO

Nell’ottica di rimpiazzare Bijol, ed in generale di potenziare il reparto arretrato, i dirigenti del club bianconero stanno valutando anche qualche profilo che possa fare al caso del calciomercato Udinese. I friulani stanno vivendo una stagione forse anche al di sopra delle aspettative e vogliono continuare a lottare come hanno fatto finora così da collocarsi il più in alto possibile nella classifica della Serie A 2024/2025. Al fine dunque di migliorare la rosa a disposizione di mister Kosta Runjaic, l’Udinese starebbe seguendo con un certo interesse il profilo di David Ricardo.

Ventiduenne brasiliano di proprietà del Ceará, David Ricardo Loiola da Silva ha militato nella Serie B verdeoro raggiungendo il quarto posto finale con il Ceara, con cui dovrebbe presto disputare anche il campionato cearense. Sulle sue tracce si segnala però la presenza anche di un’altra squadra del nostro campionato, ovvero l’Hellas Verona. I bianconeri dovranno duellare con i gialloblu per aggiudicarsi il classe 2002 sudamericano che ha il contratto in scadenza con il suo club al termine del 2025, aspetto questo che potrebbe convincere il Ceara a liberarlo senza doverlo veder partire a parametro zero.