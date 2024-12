DIRETTA FIORENTINA UDINESE: LA VIOLA VUOLE RILANCIARSI

La diretta Fiorentina Udinese ci attende alle ore 18.30 di stasera, lunedì 23 dicembre 2024, perché prima di pensare a Natale la Serie A ha ancora due posticipi della diciottesima giornata, cominciando dallo stadio Artemio Franchi, dove la Fiorentina vuole tornare a macinare punti dopo la sconfitta di Bologna. Nel frattempo è stato raggiunto il primo obiettivo stagionale, cioè il passaggio agli ottavi in Conference League evitando i playoff, ma adesso con la diretta Fiorentina Udinese mister Raffaele Palladino vuole tornare a fare punti in un campionato che sta andando anche meglio del previsto.

Diretta/ Cagliari Fiorentina Primavera (risultato finale 2-0): Mutandwa fa doppietta! (23 dicembre 2024)

Fatte le debite proporzioni, anche l’Udinese di Kosta Runjaic sta facendo forse meglio del previsto, navigando in una posizione di tranquillità a centro classifica, anche se di recente il calendario è stato tosto e ha visto i bianconeri friulani perdere contro il Napoli e poi anche contro l’Inter in Coppa Italia. Oggi l’Udinese è attesa da un’altra trasferta certamente tosta, ma potrà giocare con la serenità di chi con qualche punto in più si regalerebbe un Natale davvero ottimo: quale sarà il verdetto della diretta Fiorentina Udinese?

Diretta/ Udinese Cesena Primavera (risultato finale 1-1): buon punto per i romnagnoli! (22 dicembre 2024)

FIORENTINA UDINESE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Fiorentina Udinese in tv sarà disponibile tramite connessione Internet, dal momento che questa è una delle sette partite della giornata di Serie A trasmesse in esclusiva da DAZN, che garantirà quindi naturalmente anche la diretta Fiorentina Udinese streaming video per la partita nel capoluogo toscano.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA UDINESE

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta Fiorentina Udinese. Raffaele Palladino ha la rosa quasi completamente a disposizione e dovrebbe scegliere un modulo 4-2-3-1, con De Gea in porta e davanti a lui i centrali Comuzzo e Ranieri, con Kayode terzino destro e Gosens a sinistra. Tutto chiaro anche in mediana grazie ad Adli e Cataldi, così come per la maglia come centravanti di Kean, i dubbi si concentrano sulla trequarti, dove il solo Gudmundsson sembra già certo del posto, mentre per il resto abbiamo due potenziali ballottaggi, con Colpani e Beltran favoriti su Ikonè e Sottil.

Diretta/ Inter Udinese (risultato finale 2-0): nerazzurri ai quarti! (19 dicembre 2024)

La risposta degli ospiti dell’Udinese dovrebbe invece concretizzarsi in un modulo 3-5-2 nel quale tutto potrebbe già essere chiaro per il mister dei friulani. Proviamo allora a indicare Sava in porta (anche perché Okoye è infortunato) e davanti a lui i tre difensori Lautaro Giannetti, Bijol e Kristensen; nel folto centrocampo a cinque il perno sarà Karlstrom, con Atta ed Ekkelenkamp mediani e gli esterni Ehizibue a destra a Zemura a sinistra, infine il tandem d’attacco dovrebbe essere formato naturalmente da Thauvin e Lucca.

VIOLA FAVORITI PER LE QUOTE DEL PRONOSTICO

Infine ecco le quote Snai per il pronostico sulla diretta Fiorentina Udinese, che a dire il vero almeno sulla carta dovrebbe essere chiuso. Infatti il segno 1 per la vittoria della Fiorentina è quotato a 1,55, mentre si sale già a quota 4,00 per il segno X oppure fino a ben 5,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora l’Udinese firmasse il colpaccio stasera al Franchi.